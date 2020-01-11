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民進黨在台中大勝 林佳龍：對盧秀燕投下不信任票

林佳龍（左四）說，民進黨在北北屯區立委勝出，是市民對盧秀燕這1年執政失去民心的公民投票。（記者蔡淑媛攝）

林佳龍（左四）說，民進黨在北北屯區立委勝出，是市民對盧秀燕這1年執政失去民心的公民投票。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-11 23:49:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市獲得空前最高的投票率，總統、立委大贏，尤其莊競程參選4個月打敗國民黨老將沈智慧，成功翻轉北北屯，擔任競總主委的林佳龍今晚表示，這次選舉是對市長盧秀燕的不信任投票，這不是龍燕的延長賽，而是對盧秀燕1年來的執政失去民心！

台中市新聞局長黃國瑋說，選舉結果已出爐，民主的果實得來不易，未來市府將會更專注市政建設，盧市長也恭喜各勝選的立委，針對選舉結果，目前沒有評論。

北北屯是盧秀燕擔任立委的選區，林佳龍今晚陪同莊競程上台發表當選感言時說，「我不做台中市長，但我是台中市民，可以為市民推薦好人才」，北北屯有特別的意義，是指標區，在歷史上沒有大贏過。

莊競程贏得北北屯立委選舉，林佳龍說，這是對盧秀燕的不信任投票，因為現任的市長對過去承諾有跳票，他說，市長換人說空氣換新，他問，「台中空污好了嗎？」盧秀燕的言行不能讓市民滿意，「她有道歉嗎？」

林佳龍說，這次選舉是市府這1年執政失去民心、是一種公民投票，「這場賭注很大，不是延長賽！」他希望台中市更好。

被問到這場選舉是市民還他公道？林佳龍表示，感謝大家對莊競程的支持，他擔任競總主委，擔任選舉成敗的責任，對於市民對他推薦的人支持，感受溫暖，「一掃市長選舉的陰霾」。

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