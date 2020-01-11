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慘輸蔡其昌 「武雄」的主人這樣說...

國民黨台中市第一選區候選人林佳新（見圖）敗給競選連任的立法院副院長蔡其昌。（資料照）

國民黨台中市第一選區候選人林佳新（見圖）敗給競選連任的立法院副院長蔡其昌。（資料照）

2020-01-11 18:24:44

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第一選區立委候選人蔡其昌以逾6成得票率提前宣布勝選，國民黨籍立委候選人林佳新今晚表示：「恭喜蔡其昌副院長，當選台中第一選區立法委員，祝福你。」

林佳新說，感謝這一百天來所有競選團隊的努力，也感謝把票投給他的每一位鄉親，也祝福台中第一選區的居民們，平安喜樂，這是佳新個人努力不夠，深感對不起所有競選團隊的兄弟姐妹們的努力，祝福大家，一切都是民主的選擇。

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