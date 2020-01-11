陸海空交通客滿、順暢 林佳龍：投票後還有另一波疏運高峰

投票湧車潮人潮，林佳龍向民眾說明交通疏運情況。（記者蘇孟娟攝）

2020-01-11 11:26:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2020大選今日投票，交通部長林佳龍今日指出，昨日返鄉投票交通疏運狀況，加開的列車像高鐵、台鐵幾乎班班客滿，但沒讓大家等太久，高速公路雖車多也不擁擠，陸海空交通均算順暢，接下來投票結束還會出現另一個高峰的疏運階段，投完票後會立刻待命，密切注意疏運與應變機制，讓民眾順利返回工作地。

林佳龍說，為確保大家都能返鄉投票順利，今天一早已確認到目前鐵、公路，及陸海空加開的班次與航次都順暢。

他說，昨天返鄉投票人潮疏運順利，加開的列車像以高鐵、台鐵幾乎班班客滿，高速公路雖車多也不擁擠，也增加各路段指揮與事故應變人員。

林佳龍說，大家關心的花東與離島海空運也備好計畫，除了像馬祖因為海象狀況有些影響，但都順利行駛。他也提到，蘇澳到花蓮間也視氣候情況提出應變計畫，包括台中港也增加了航班，海空運也比預期順利。

至於回國的民眾有部分也提早返鄉，昨天除了歐洲外籍航空取消影響轉機外，本國航班幾乎都順利載著海外國人順利返鄉投票。

林佳龍說，今年看到返鄉投票年輕人也特別踴躍，從北部回到雲嘉南的旅客特別多，除了放寒假的學生可能分散返回時間；投票結束後也會有另一波疏運高峰，他會在投完票後立刻待命，投入疏運與應變機制中。

今早林佳龍與妻子廖婉如一起投票，林佳龍說，有種如釋重負感覺，選舉時間長且競爭激烈，大家都全力以赴，今天天氣好，也呼籲大家抽空投票，投票所雖然排隊但都井然有序，應該是很快可以完成投票。

林佳龍與妻子廖婉如一早就排隊投票。（記者蘇孟娟攝）

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