年輕人站出來了！正妹首投族：為國家未來走向絕不能缺席

年輕人站出來了！正妹首投族：為了國家未來走向絕不能缺席。（記者蘇孟娟攝）

2020-01-11 10:47:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2020大選今日投票，台中不少投開票所一早就出現排隊人龍，更有不少年輕人站出來，有正妹首投族直言，看到很多年長者「沒有在狀況內」，為了國家未來的走向，一定要站出來，這次絕不能缺席。

女大生首投族特別訂鬧鐘早起投票捍衛民主。（記者蘇孟娟攝）

台中市今日一早8點不到，就有不少人到投票所排隊，也有不少年輕人起大早等候投票，去年才剛滿廿歲的女大生首投族早就搶好高鐵票，她說，今年是她第一次可以投票，她除是要投票展現公民權益，更希望捍衛民主。

年輕人早起投票，「我不想被賣台」。（記者蘇孟娟攝）

她直言，平常沒這麼早起，今早是特別訂好鬧鐘趕快起床投票；女大生還說，身邊有很多同學都跟她一樣，儘量趕回家投票。

年輕人站出來了！擠沙丁魚也要回家投票希望「對岸勢力不要入侵台灣」。（記者蘇孟娟攝）

至於一名年輕選民也一早就完成投票，她說，這次選情激烈，網路很多呼籲大家投票以實現民主權利，她深有同感，一定要投票捍衛台灣價值，「我不想被賣台」。

另一名正妹首投族也說，上次市長選舉她雖可以投票，但並未站出來投票，但今年這次投票很重要，她發現「很多年長者沒有在狀況內」，覺得身為首投族有此行使自由的權利，一定要站出來決定國家未來的走向。

去年才大學畢業的她說，尤其這次選舉連國際都在關注我們的國家，有機會當然一定要站出來，這次特別不能缺席，一定要投票。

她也說，香港事件多少影響到同儕同輩的年輕人，因為她自己平時對政治未特別熱衷，但看到香港事件，讓她「很有感」。

另一名在台北工作的年輕人也是昨日一下班就趕坐高鐵回台中投票，他說，這一票很重要，他要盡民主權利，一定要投下神聖一票，他提及雖然昨日搭車，高鐵上像擠沙丁魚，他即使是買到站票也要擠進高鐵回來投票；他強調，香港事件成借鏡，他投票就是希望「對岸勢力不要入侵台灣」，「未來大家都可以自由在路上走」。

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