本屆總統大選中市投票率6成8 盧秀燕︰今年大選投票率高

盧秀燕上午9點多完成投票。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-11 10:55:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕天氣晴朗，台中市投票踴躍，市長盧秀燕今天上午9點多到戶籍地北區的投票所健行國小投票，她說，今天天氣好，投票率高，呼籲選民踴躍投票，珍惜民主，開票時也遵守法治。

盧秀燕說，本屆總統大選的投票率與6成8，今天投票率應該不會低，也有鑑於前年市長選舉時有大排長龍，這次加開投票所，目前選務秩序良好。

不同於前年市長選舉，盧秀當時與先生廖述嘉聯袂投票，這次以市長身分投票，則是一人前往投票，上次九合一選舉，投票所民眾大排長龍，兩人在隊伍中排隊將近1個半小時才投下選票與公投票，今年投票順暢，她一樣排隊投票，不到10分鐘完成投票。

台中市選委會主委黃崇典也陪同盧秀燕前往健行國小投開票所，選委會統計今年台中市總統大選總投票數為225萬1064票，立委總投票數為221萬7608票，首投族有4萬172人。

全市設有1849個投開票所，最多在北屯有189個，最少是中區13個，有鑑於上次市長選舉1601個投開票所，出現大排長龍情形，這次增設248個。

台中市選委會表示，第14屆總統大選的投票率為68.36%,、第9屆立委為68.57%，這次投票踴躍，一早出現的投票人潮，預估投票率至少會增加1%到2%，甚至突破70%。

台中市投票投目前選務順利，僅傳出四張犁投開票所因圈選工具的蓋印油墨不足，補充油墨後，繼續投票作業。

另這次立委選區票數最多為第五選區（北北屯）為34萬3364票，最少為第8選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）為21萬1362票。

盧秀燕與民眾排隊投票。（記者蔡淑媛攝）

台中市投票踴躍，年輕人、輪椅族等各階層一早投票。（記者蔡淑媛攝）

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