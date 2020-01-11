為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

本屆總統大選中市投票率6成8 盧秀燕︰今年大選投票率高

盧秀燕上午9點多完成投票。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕上午9點多完成投票。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-11 10:55:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕天氣晴朗，台中市投票踴躍，市長盧秀燕今天上午9點多到戶籍地北區的投票所健行國小投票，她說，今天天氣好，投票率高，呼籲選民踴躍投票，珍惜民主，開票時也遵守法治。

盧秀燕說，本屆總統大選的投票率與6成8，今天投票率應該不會低，也有鑑於前年市長選舉時有大排長龍，這次加開投票所，目前選務秩序良好。

不同於前年市長選舉，盧秀當時與先生廖述嘉聯袂投票，這次以市長身分投票，則是一人前往投票，上次九合一選舉，投票所民眾大排長龍，兩人在隊伍中排隊將近1個半小時才投下選票與公投票，今年投票順暢，她一樣排隊投票，不到10分鐘完成投票。

台中市選委會主委黃崇典也陪同盧秀燕前往健行國小投開票所，選委會統計今年台中市總統大選總投票數為225萬1064票，立委總投票數為221萬7608票，首投族有4萬172人。

全市設有1849個投開票所，最多在北屯有189個，最少是中區13個，有鑑於上次市長選舉1601個投開票所，出現大排長龍情形，這次增設248個。

台中市選委會表示，第14屆總統大選的投票率為68.36%,、第9屆立委為68.57%，這次投票踴躍，一早出現的投票人潮，預估投票率至少會增加1%到2%，甚至突破70%。

台中市投票投目前選務順利，僅傳出四張犁投開票所因圈選工具的蓋印油墨不足，補充油墨後，繼續投票作業。

另這次立委選區票數最多為第五選區（北北屯）為34萬3364票，最少為第8選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）為21萬1362票。

盧秀燕與民眾排隊投票。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕與民眾排隊投票。（記者蔡淑媛攝）

台中市投票踴躍，年輕人、輪椅族等各階層一早投票。（記者蔡淑媛攝）

台中市投票踴躍，年輕人、輪椅族等各階層一早投票。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
總統立委投票日各地現排隊潮 本報16:00即時開票
2020-01-11 11:25

總統立委投票日各地現排隊潮 本報16:00即時開票
年輕人站出來了！正妹首投族：為國家未來走向絕不能缺席
2020-01-11 10:47

年輕人站出來了！正妹首投族：為國家未來走向絕不能缺席
昇恆昌鼠年限量伴手禮即日熱烈開賣

昇恆昌鼠年限量伴手禮即日熱烈開賣
天氣晴朗來投票！彰化各投票所大排長龍
2020-01-11 10:47

天氣晴朗來投票！彰化各投票所大排長龍
天氣太好了！今天投票很踴躍 彰化湧人龍
2020-01-11 10:41

天氣太好了！今天投票很踴躍 彰化湧人龍
潛力更勝新莊副都心 正新泰路旁

潛力更勝新莊副都心 正新泰路旁
臺中市今日熱門
2020-01-07 06:19

難得風度！狹路相逢 陳柏惟深擁顏寬恒笑喊：再等我一下 影片

2020-01-05 09:52

比昨天還嚴重！中部天空一片霧茫茫 民：還以為是霧

2020-01-09 23:05

BMW技師試車撞死2人 家屬抬棺撒冥紙指控「沒良心」

2020-01-07 00:39

這次台下回「不對～」 謝龍介1天傻眼2次 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播