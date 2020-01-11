大學生寒假首日投票：這次大選比看12強賽還刺激

夫妻各揹著小孩一起投票。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-11 10:27:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕投票了！台中市今天天氣好，投票踴躍，不到8點不少投開票所就出現排隊人潮，不少年輕人一早就來投票，有大學生說今天放寒假第一天就趕緊回家投票，行使公民參政權，晚上回家看投票結果，覺得「這次選舉超刺激，比觀看世界12強棒球賽還刺激！」

蔡姓大學生今天一早就帶女朋友來投票，前年市長大選他是首投族，早上10點多去投票，為了投公投票等了2個多小時，這次起了大早，9點就來投票，等了10分鐘就能進場投票，覺得投票過程很順暢，因為「投票比吃早餐更重要」完成投票再去吃早餐，他也說，昨天學校還在期末考，一考完同學們就返鄉回家，準備在今天放寒假第一天投票，非常興奮。

投票踴躍，有年輕夫妻各揹著1名幼兒一起投票，許太太說，早就做好功課、看好候選人，就等投票這一刻，投完票再帶孩子們出去玩；投票所也有不少輪椅族也在家人的幫忙下完成投票。

台中市選委會今天視察健行國小投開票所時，表示今年台中市總統大選總投票數為225萬1064票，立委總投票數為221萬7608票，首投族有4萬172人。

全市設有1849個投開票所，最多在北屯有189個，最少是中區13個，有鑑於上次市長選舉1601個投開票所，出現大排長龍情形，這次增設248個。

台中市選委會表示，上任第14屆總統大選的投票率為68.36%、第9屆立委為68.57%，這次投票踴躍，依一早就出現的投票人潮，預估投票率至少會增加1%到2%，甚至突破70%。

另這次立委選區票數最多為第五選區（北北屯）為34萬3364票，最少為第8選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）為21萬1362票。

台中市上午投票踴躍。（記者蔡淑媛攝）

台中市上午投票踴躍。（記者蔡淑媛攝）

台中市上午投票踴躍，由於投票所不能帶手機，許多人手機寄放門外，多到號碼牌還一度不夠使用。（記者蔡淑媛攝）

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