為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

大學生寒假首日投票：這次大選比看12強賽還刺激

夫妻各揹著小孩一起投票。（記者蔡淑媛攝）

夫妻各揹著小孩一起投票。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-11 10:27:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕投票了！台中市今天天氣好，投票踴躍，不到8點不少投開票所就出現排隊人潮，不少年輕人一早就來投票，有大學生說今天放寒假第一天就趕緊回家投票，行使公民參政權，晚上回家看投票結果，覺得「這次選舉超刺激，比觀看世界12強棒球賽還刺激！」

蔡姓大學生今天一早就帶女朋友來投票，前年市長大選他是首投族，早上10點多去投票，為了投公投票等了2個多小時，這次起了大早，9點就來投票，等了10分鐘就能進場投票，覺得投票過程很順暢，因為「投票比吃早餐更重要」完成投票再去吃早餐，他也說，昨天學校還在期末考，一考完同學們就返鄉回家，準備在今天放寒假第一天投票，非常興奮。

投票踴躍，有年輕夫妻各揹著1名幼兒一起投票，許太太說，早就做好功課、看好候選人，就等投票這一刻，投完票再帶孩子們出去玩；投票所也有不少輪椅族也在家人的幫忙下完成投票。

台中市選委會今天視察健行國小投開票所時，表示今年台中市總統大選總投票數為225萬1064票，立委總投票數為221萬7608票，首投族有4萬172人。

全市設有1849個投開票所，最多在北屯有189個，最少是中區13個，有鑑於上次市長選舉1601個投開票所，出現大排長龍情形，這次增設248個。

台中市選委會表示，上任第14屆總統大選的投票率為68.36%、第9屆立委為68.57%，這次投票踴躍，依一早就出現的投票人潮，預估投票率至少會增加1%到2%，甚至突破70%。

另這次立委選區票數最多為第五選區（北北屯）為34萬3364票，最少為第8選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）為21萬1362票。

台中市上午投票踴躍。（記者蔡淑媛攝）

台中市上午投票踴躍。（記者蔡淑媛攝）

台中市上午投票踴躍。（記者蔡淑媛攝）

台中市上午投票踴躍。（記者蔡淑媛攝）

台中市上午投票踴躍，由於投票所不能帶手機，許多人手機寄放門外，多到號碼牌還一度不夠使用。（記者蔡淑媛攝）

台中市上午投票踴躍，由於投票所不能帶手機，許多人手機寄放門外，多到號碼牌還一度不夠使用。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
總統立委投票日各地現排隊潮 本報16:00即時開票
2020-01-11 11:25

總統立委投票日各地現排隊潮 本報16:00即時開票
蘇內閣、首長投完票回崗位應變 確保選舉順利
2020-01-11 10:22

蘇內閣、首長投完票回崗位應變 確保選舉順利
昇恆昌鼠年限量伴手禮即日熱烈開賣

昇恆昌鼠年限量伴手禮即日熱烈開賣
總統大選投票 王金平：沒機會參選是因緣無遺憾
2020-01-11 10:17

總統大選投票 王金平：沒機會參選是因緣無遺憾
總統到秀朗國小投票 呼籲全體公民出來投票
2020-01-11 10:03

總統到秀朗國小投票 呼籲全體公民出來投票
台南房市增溫 遠雄北府苑掀熱潮

台南房市增溫 遠雄北府苑掀熱潮
推倒交管員警獲5萬交保 藝人趙駿亞竟另有這身分...
2020-01-11 10:01

推倒交管員警獲5萬交保 藝人趙駿亞竟另有這身分...
昨夜都被嚇到了！ 高雄一大早投票現人龍
2020-01-11 09:36

昨夜都被嚇到了！ 高雄一大早投票現人龍
臺中市今日熱門
2020-01-07 06:19

難得風度！狹路相逢 陳柏惟深擁顏寬恒笑喊：再等我一下 影片

2020-01-05 09:52

比昨天還嚴重！中部天空一片霧茫茫 民：還以為是霧

2020-01-09 23:05

BMW技師試車撞死2人 家屬抬棺撒冥紙指控「沒良心」

2020-01-07 00:39

這次台下回「不對～」 謝龍介1天傻眼2次 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播