獨家》小夫妻口角後...瞄星人竟墜落高樓慘死

貓咪從高樓層往下墜，撞破低樓層住戶採光罩。（民眾提供）

2020-01-10 23:21:22

〔記者許國楨／台中報導〕明天就要投票，藍綠陣營催票戰鼓頻傳，也激化支持者的心情；台中市一對小夫妻前兩天疑因挺韓或挺蔡立場不同起口角，飼養多年的瞄星人不知是被惡意扔擲或是被爭吵聲嚇到，竟自高樓層墜樓，當場撞破採光罩死亡，只見現場血肉模糊，令人怵目驚心。

總統大選及立委選舉明天登場，藍綠陣營利用最後倒數幾天全力衝刺，除車隊掃街或路口拜票，或是利用臉書社團或各社群積極催票，搞得支持者普遍陷入集體焦慮，沒想到台中市卻有一隻貓咪竟疑因此成為無辜受害者，實令人始料未及。

據了解，這對年約20多歲的小夫妻租住市區某大樓超過十樓的高樓層，前兩天深夜疑看完政論節目後，為了挺韓或挺蔡立場不同竟起口角，兩人爭執期間憾事接著發生，飼養多年的瞄星人不知是被男方或女方一時氣憤扔擲洩憤，抑或是被兩人的爭吵聲嚇到，竟自租住處陽台窗戶一躍而出。

小夫妻此時也被貓咪此舉嚇了一大跳急探頭，只見貓咪已直接墜落到低樓層，連慘叫聲都沒聽到，另方面，住在低樓層的住戶也是一對小情侶，兩人被陽台突來的巨響嚇到睡夢中驚醒察看，驚見陽台採光罩被撞破一個大洞，陽台洗衣機上則有一隻已經血肉模糊的貓咪屍體。

眼看這驚悚一幕，小情侶趕緊向管理員求助，發現是樓上住戶飼養的貓咪上樓興師問罪，小夫妻則是滿臉歉意的允諾會賠償所有損失，恢復原狀，但對於貓咪為何會墜樓則未說明原因。

律師李學鏞說，按民法一八四條「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」，因此這對小夫妻不管是因為什麼原因導致貓咪墜樓撞破他人採光罩，視同花盆等物品一樣，當然須負損壞賠償責任；另若可證明是故意行為，也可能涉及《動物保護法》相關規定究責。

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