砲轟九二共識誤民誤國 賴清德：用選票讓台灣贏

副總統候選人賴清德與台中市立委候選人一同點亮「護國保台」天燈，全場一同高呼「英德勝利，贏得勝利！」（記者廖耀東攝）

2020-01-10 21:47:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕蔡英文台中競選總部在台中洲際棒球場推出「勇敢自信、護台同行」蔡英文台中選前之夜造勢晚會，副總統候選人賴清德指出，國民黨總統候選人韓國瑜口口聲聲說他要捍衛中華民國，雖勇氣可佳，但方法錯誤，因為九二共識不可能捍衛中華民國，反會葬送中華民國，甚至危害台灣；中國國家主席習近平已說很清楚，九二共識只有一個中國的原則，只有中華人民共和國，沒有中華民國存在空間，若執迷不悟強推九二共識，只有自欺欺人，甚至會誤民誤國，籲選民用選票讓台灣贏。

「勇敢自信、護台同行」蔡英文台中選前之夜造勢晚會總部人員於晚間7點40分宣布，現場湧入7萬人潮，賴清德在全場加油聲中上台，向支持者致意，他說，明天就要投票了，關鍵時間到了，大家準備好了沒有，有沒有信心，還問台灣會贏嗎？國會能過半嗎？獲台下群眾熱情回應。

賴清德說，昨天韓國瑜在台北凱達格蘭大道的造勢晚會口口聲聲說他愛中華民國、他要捍衛中華民國，「雖然勇氣可佳，但方法錯誤」，因為九二共識已不可能捍衛中華民國，「反會葬送中華民國，甚至危害台灣」。

賴清德說，因為去年1月2日中國習近平已說很得清楚，九二共識只有一個中國的原則，只有中華人民共和國、沒有中華民國存在空間，若執迷不悟強推九二共識，只有自欺欺人甚至會誤民誤國。

賴清德說，台灣是大家共同美好的家園，認同台灣的人都是台灣人，台灣是主權獨立的國家，中華民國已在台灣重生新生了，台灣的主權不屬於任何國家，台灣的前途由2300萬人決定，這就是現在台灣最真實的情形，也就是台灣最大多數人的共識，任何人要捍衛中華民國應先守護台灣，若放棄台灣的主權說他要捍衛是不可能的。

賴清德說，要懇求大家明天一定要出來投票，且要集中選票支持蔡英文，讓她帶領台灣，維護台灣的主權、民主，讓立委全壘打做蔡英文的後盾，讓國會過半。

賴清德說，台中要感到驕傲，因為在台灣的民主運動中，台中是第一波民主化的的城市，每次總統大選從未例外，「贏台灣一定要先贏台中」，台中很重要，面對這次大選他前後來台中超過廿次，今晚在關鍵之夜他再到台中，要懇求民主城市的台中父老，一定要勇敢站出來，用民主力量全力支持蔡英文、賴清德當選，全力支持台中8席全壘打，讓民進黨國會過半。

賴清德也說，這次大選有很多友軍，但主隊一定要強要勇，若力量分散，未來對抗中國及改革的力量不夠，總統未來改革會很困難，籲大家政黨票全力支持民進黨。

選前之夜，副總統候選人賴清德（中）砲轟九二共識不可能捍衛中華民國，反會葬送中華民國，甚至危害台灣，呼籲選民用選票讓台灣贏。（記者廖耀東攝）

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