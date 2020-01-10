為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

林佳龍：蔡正元的記者會是這次選舉最大的奧步

副總統候選人賴清德與台中八位立委候選人一起點起天燈。（記者廖耀東攝）

副總統候選人賴清德與台中八位立委候選人一起點起天燈。（記者廖耀東攝）

2020-01-10 21:53:32

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨選前台中造勢晚會，在民進黨副總統候選人賴清德離席往凱達格大道後，支持民眾仍熱情不走，交通部長林佳龍及立法院長蘇嘉全特別留下談話，林佳龍批國民黨副秘書長蔡正元召開的記者會，是這次選舉最大的奧步，呼籲大家認真催出每一票，讓2020台灣贏，讓小英可以啟動新一波的台灣發展。

交通部長林佳龍表示，再24小時，選舉結果就差不多知道，問民眾「下一屆總統叫啥咪名」？台下大聲回應「蔡英文」，林佳龍說「很有共識」，但另一邊也認為他們會當選，所以最後最關鍵要大家團結努力拉票及催票。

林佳龍表示，這次選舉全世界都在看台灣是決定要走向未來或倒退回過去，是面對世界或鎖在中國，是要當國家主人或一國兩制的奴隸。

林佳龍說，前一天韓國瑜說選前三天絕對有奧步，結果昨天奧步出來了，這次選舉最大的奧步就是國民黨副秘書長蔡正元開的記者會，原來國民黨跟共產黨做伙，還好澳洲查到了，差一點他們的奧步就得逞，我們可說有驚無險，因此要珍惜明天投票的機會。不管國民黨昨天達格蘭大道的活動人有多少，我們要就將人催出來投票最重要，「不要讓台灣人失望，也不要讓香港人失望，因為只有一個民主自由台灣，才能讓香港有希望」。

林佳龍說，2020台灣面對的是第二次民主化的挑戰，大家充滿危機感及熱情要去投票，懇求大家不要大意，每一票一定都要催出來，讓2020台灣贏，讓小英可以啟動新一波的台灣發展。

立法院長蘇嘉全則要大家下定決心，勇敢催票，明天不要在line或簡訊拉票，但要相揪去投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民進黨選前之夜台中晚會 2萬熱情民眾不願離場
2020-01-10 20:40

民進黨選前之夜台中晚會 2萬熱情民眾不願離場
「光復高雄」全場沸騰！ 蔡英文：高雄不要被韓國瑜騙兩次
2020-01-10 20:24

「光復高雄」全場沸騰！ 蔡英文：高雄不要被韓國瑜騙兩次
豆腐遇到香腸超有愛　2020幸福長久

豆腐遇到香腸超有愛　2020幸福長久
蔡英文凱道選前之夜 鄭文燦：選票決定台灣與威權中國的距離
2020-01-10 20:10

蔡英文凱道選前之夜 鄭文燦：選票決定台灣與威權中國的距離
民眾黨北車旁辦選前之夜 順便向返鄉投票者宣傳
2020-01-10 19:34

民眾黨北車旁辦選前之夜 順便向返鄉投票者宣傳
台南房市增溫 遠雄北府苑掀熱潮

台南房市增溫 遠雄北府苑掀熱潮
臺中市今日熱門
2020-01-07 06:19

難得風度！狹路相逢 陳柏惟深擁顏寬恒笑喊：再等我一下 影片

2020-01-05 09:52

比昨天還嚴重！中部天空一片霧茫茫 民：還以為是霧

2020-01-09 23:05

BMW技師試車撞死2人 家屬抬棺撒冥紙指控「沒良心」

2020-01-07 00:39

這次台下回「不對～」 謝龍介1天傻眼2次 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播