林佳龍：蔡正元的記者會是這次選舉最大的奧步

副總統候選人賴清德與台中八位立委候選人一起點起天燈。（記者廖耀東攝）

2020-01-10 21:53:32

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨選前台中造勢晚會，在民進黨副總統候選人賴清德離席往凱達格大道後，支持民眾仍熱情不走，交通部長林佳龍及立法院長蘇嘉全特別留下談話，林佳龍批國民黨副秘書長蔡正元召開的記者會，是這次選舉最大的奧步，呼籲大家認真催出每一票，讓2020台灣贏，讓小英可以啟動新一波的台灣發展。

交通部長林佳龍表示，再24小時，選舉結果就差不多知道，問民眾「下一屆總統叫啥咪名」？台下大聲回應「蔡英文」，林佳龍說「很有共識」，但另一邊也認為他們會當選，所以最後最關鍵要大家團結努力拉票及催票。

林佳龍表示，這次選舉全世界都在看台灣是決定要走向未來或倒退回過去，是面對世界或鎖在中國，是要當國家主人或一國兩制的奴隸。

林佳龍說，前一天韓國瑜說選前三天絕對有奧步，結果昨天奧步出來了，這次選舉最大的奧步就是國民黨副秘書長蔡正元開的記者會，原來國民黨跟共產黨做伙，還好澳洲查到了，差一點他們的奧步就得逞，我們可說有驚無險，因此要珍惜明天投票的機會。不管國民黨昨天達格蘭大道的活動人有多少，我們要就將人催出來投票最重要，「不要讓台灣人失望，也不要讓香港人失望，因為只有一個民主自由台灣，才能讓香港有希望」。

林佳龍說，2020台灣面對的是第二次民主化的挑戰，大家充滿危機感及熱情要去投票，懇求大家不要大意，每一票一定都要催出來，讓2020台灣贏，讓小英可以啟動新一波的台灣發展。

立法院長蘇嘉全則要大家下定決心，勇敢催票，明天不要在line或簡訊拉票，但要相揪去投票。

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