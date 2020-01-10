蘇嘉全陪莊競程車隊掃街 晚上與賴清德出席台中選前之夜

蘇嘉全陪同莊競程車隊掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-10 17:16:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選前不到24小時，針對台中市北屯立委選區激戰，立法院長蘇嘉全從屏東一路車掃街到中台灣，下午特地陪同黨籍立委候選人莊競程進行車隊掃街，強調這一戰是「民主跟威權的一戰」希望台灣人民攜手合作守護民主、保衛台灣，他也說立院一直沒有生醫人才，莊競程是台大醫工博士、交大助理教授，是最好人選，只要他當選，相信國會就過半！

蘇嘉全今天從屏東一路車隊掃街拜票到中台灣，感受到南台灣選民對蔡英文總統非常熱情，希望中台灣也能獲得支持，由於他的戶籍在台中豐原，今晚也夜宿台中，準備明天投票，今天晚上陪同副總統賴清德進行選前之夜。

蘇嘉全表示，此次的選舉，不只希望蔡英文總統連任，立法院也一定要過半，民主進步黨才好做事情，莊競程如果當選，相信國會就一定會過半，呼籲所有台中到各縣市發展的親朋好友，年輕人一定要返鄉投票、支持蔡英文、莊競程、民進黨，讓台灣更好「這一戰是民主跟威權的一戰，希望台灣人民可以攜手合作，守護民主、保衛台灣。」

蘇嘉全也說，台中市在全國的競爭力非常強，所選出的立法委員應該能為國家、為社會、台中市做更多事情的年輕人，他覺得莊競程當之無愧，所以才會特別來推薦莊競程給所有台中市民。

莊競程表示，這場選舉真的相當重要，時間也剩不到24小時，最後他呼籲，所有民眾一定要杜絕選舉奧步、抓賄選、反賄選，也呼籲所有年輕人一定要站出來投票「自己的未來，自己來決定」這一票不只是代表著自己自由跟民主的權利，也代表著守護下一代的責任。

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