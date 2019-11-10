台中龍井火燒山9小時未撲滅 一度誤傳國三全線封閉

台中龍井南崗產業道路旁雜草今天下午起火燃燒，因風勢造成火勢擴散，晚間從國三就可看到熊熊烈火，一度誤傳國三全線封閉。（記者陳建志翻攝）

2019-11-10 23:59:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井南崗產業道路，在靠近國道三號北上185K右手邊的雜草，今天下午2點20分左右起火燃燒，因現場風勢猛烈助長火勢，下午4點左右火勢擴大往南邊延燒，燃燒面積超過2公頃，消防局派出近20輛各式救災車輛，超過50名消防人進行搶救，不過到晚間11點多火勢仍未控制，因火勢猛烈影響一旁國道3號行車視線，一度傳出國道3號全線封閉，不過國道警察表示僅車速變慢，雙向都未封閉，火勢目前尚無危及國道安全之虞。

台中市消防局是在今天下午2點20分左右接獲報案，指稱龍井南崗產業道路靠近電塔旁的雜草起火燃燒，立刻派出第四大隊、龍井、犁份、沙鹿、大肚、梧棲、工業區及協和等分隊，出動各式消防救災車輛共19輛，以及消防人員50多名進行搶救。

因現場風勢強大助長火勢，下午3點54分現場人員回報火勢擴大延燒，到下午4點半時，火勢又往南邊擴散，燃燒面積已經超過2公頃，立刻請求增派車組支援，因燃燒區域在國道三號北上185K右手邊，國道三號用路人行經都可看到熊熊烈火，火勢直到晚間11點多仍未控制，因一旁竹師路附近就有住家，消防局持續佈署人車在周邊防護，避免火勢持續擴大危及民宅安全。

今晚10點左右，有民眾在臉書傳出因火勢擴大，「國道三號全線封閉，並引導車流從和美交流道下高速公路」，不過本報向國道警察查證，大甲分隊長林志鴻表示，國道三號雙向在該路段並無封閉，僅因火燒山煙霧造成用路人降低車速車流緩慢，目前消防隊全力撲滅火勢中，尚未危及國道行車。

台中龍井南崗產業道路旁雜草今天下午起火燃燒，因風勢造成火勢擴散，到晚間11點多火勢仍未控制。（記者陳建志翻攝）

台中龍井南崗產業道路旁雜草今天下午起火燃燒，因風勢造成火勢擴散，到晚間11點多火勢仍未控制。（記者陳建志翻攝）

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