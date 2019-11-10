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台中又傳火燒山 國道3號龍井邊坡延燒2公頃

台中龍井下午驚傳火燒山。（圖擷取自爆料公社）

台中龍井下午驚傳火燒山。（圖擷取自爆料公社）

2019-11-10 20:08:30

〔即時新聞／綜合報導〕台中市國道3號龍井路段10日下午驚傳火燒山，台中市消防局出動人車趕往滅火，因為風助火勢，直至晚間逾7時火勢仍無法控制，持續延燒當中。

綜合媒體報導，台中市消防局表示，今天下午2時20分接獲民眾報案指龍井區國道3號北上185K的右方邊坡，有大面積雜草火警，立刻出動各式救災車輛共19輛、人員共53名前往處理。

消防人員表示，因現場風勢太大，火勢有擴大延燒情形，現場燃燒面積約2公頃，直到晚間7點多，火勢仍無法控制，但均有部署人車在場滅火防護。

有網友也在爆料公社發文表示，自己行經高速公路龍井路段時，看到旁邊山燒起了熊熊大火。請教網友「有人知道怎麼了嗎？」

許多網友紛紛回覆，「燒好幾天了⋯⋯禮拜四沙鹿就開始燒了，隔壁附近鄉鎮消防車跑不停⋯⋯」、「每年龍井到沙鹿段都會燒一下！真是辛苦消防員了！」、「台中人覺得正常，每年都得燒一次」、「大肚山已經燒三天了，前兩天都是清水」

對此，台中市消防局副局長戴峻焜表示，秋冬季節因雜草枯黃乾燥，可能會因農民整地燃燒雜草，或是菸蒂引發山林火警，當火勢撲滅後會進行調查，設法找到涉案當事人，將依公共危險罪嫌或是違反空污法偵辦，提醒民眾切勿惡意引燃火源。

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