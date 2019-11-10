台灣基進台中黨部今開幕 宣示扎根決心

台灣基進成立台中黨部，立委參選人陳柏惟（前排左2）、黨主席陳奕齊（前排左3）等人高喊「台灣基進，台中前進」。（記者張菁雅攝）

2019-11-10 18:46:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣基進台中黨部今日舉行開幕茶會，黨主席陳奕齊表示，台中黨部成立與投入台中立委選舉，都代表台灣基進扎根台中的決心，未來更可望提名優秀人選進軍台中市議會。

台灣基進台中黨部開幕茶會中，台中市第2選區立委參選人陳柏惟、民進黨第5選區立委參選人莊競程、市議員曾朝榮、江肇國等人均出席送上祝福。

陳奕齊表示，台中黨部成立與投入台中立委選舉，都代表台灣基進扎根台中的決心，明年立委選舉，陳柏惟只要戰勝顏家，台灣基進未來更可望提名優秀人選進軍台中市議會，打造台中成為宜居城市。

陳奕齊說，台中黨部有三大重要任務，第一是廣納中部地區優秀人才，與年輕世代共同打拚；第二是深耕議題監督市政，不再讓人民被中國國民黨騙第二次；第三是陳柏惟若當選，將成為地方議會與國會的橋樑。

陳柏惟則表示，對他而言，此役最重要的任務就是戰勝顏家、翻新台中，讓長期受地方派系把持的政治文化得以煥然一新，目前舊縣區有競選團隊在打拚，市區也有台中黨部深耕市政議題，彼此分進合擊，衝高立委票與政黨票。

台中黨部召集人蘇盈安也說，黨部將持續透過行動守護台中市，並爭取市民的認同，除了陳柏惟順利當選，大台中地區更希望拿下10萬張政黨票。

台灣基進黨主席陳奕齊表示，台中黨部成立與投入台中立委選舉，都代表扎根台中的決心。（記者張菁雅攝）

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