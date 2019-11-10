「不倒騎士」單車環台抵台中 分享抗癌經驗

「不倒騎士」抵達台中市政府衛生局，他們藉由單車環台分享抗癌經驗。（衛生局提供）

2019-11-10 15:35:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣抗癌協會舉辦第9屆「不倒騎士，騎出生命」單車環台圓夢之旅，約40位抗癌勇士今日抵達台中市政府衛生局，受到熱烈歡迎。「不倒騎士」也分享抗癌經驗，呼籲民眾定期篩檢、養成健康的生活習慣。

現年62歲的張清耀以親身經驗鼓勵民眾定期接受大腸癌篩檢，他說，過去忽略定期篩檢，4年前因排便習慣改變，到醫院接受健康檢查後，發現罹患大腸直腸癌第3期，在家人陪伴及醫療團隊的鼓勵下，住院接受治療。

張清耀後來戒掉菸酒，養成健康飲食及運動的習慣，因機緣認識抗癌協會，開始騎單車運動，希望藉由單車環島活動，讓關懷傳遍台灣每一個角落，並呼籲大家落實定期篩檢、養成健康生活，正視及預防癌症。

衛生局指出，根據國民健康署105年最新癌症資料統計，每年約有1萬5000人罹患大腸癌，死亡人數約5700人﹔台中市107年大腸癌篩檢人數計13萬6746人，確診大腸癌人數321人。

衛生局長曾梓展表示，透過定期大腸癌篩檢、及早接受正規治療，掌握治療黃金期，治癒率及5年存活率都可超過8成5；呼籲50歲至74歲的市民應每2年定期接受糞便潛血檢查，民眾可攜帶健保卡，就近向全市30區衛生所或醫療院所洽詢癌症篩檢服務。

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