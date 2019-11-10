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秋紅谷附屬設施再流標 昔日亮點公園今乏人問津

秋紅谷公園曾是熱門景點，圖中建築物原本是餐廳，如今公開招標卻再度流標。（記者張菁雅攝）

秋紅谷公園曾是熱門景點，圖中建築物原本是餐廳，如今公開招標卻再度流標。（記者張菁雅攝）

2019-11-10 13:59:04

〔記者張菁雅／台中報導〕秋紅谷公園曾是台中市熱門景點，公園內的附屬設施日前招標卻再度流標。市議員林祈烽表示，該處原本是經營餐廳，業者於租約到期後不再續約，之後也沒人接手，建物因此閒置2年多，他呼籲經發局趕快調整標租條件，不要讓秋紅谷的附屬建物繼續空在那邊「養蚊子」！

林祈烽表示，他在7月底就踢爆秋紅谷附屬設施空閒2年多都未招租活化，當時經發局已經公告標租案，吸引咖啡、茶飲業、婚妙業等多家潛在投資者詢問，並前往現場查看，8月5日截標。但首次招標業者似乎不是很捧場，經發局因而修改招標公告。

林祈烽說，經發局9月舉辦招商說明會，同樣吸引餐飲、婚紗、伴手禮和糕餅業等業者出席，為增加業者投標意願，市府開出地價稅由市府支出，廠商可利用秋紅谷景觀內的木質平台舉辦活動，也開放在符合「台中市公園及行道樹管理自治條例」條件下，烹煮、燒烤食物等優惠條件，希望業者能踴躍投標。但11月5日開標結果，卻因無人投標而再度流標。

林祈烽指出，秋紅谷公園是市民休閒的好地點，市府應趕快調整公告再次招標，不要讓公園內的附屬設施一直空在那邊「養蚊子」，如果可以順利招標出去，民眾也會多了一個約會喝咖啡和下雨天躲雨的好地方。

經發局長張峯源表示，流標的原因有2個，第1是公設的比例是否要列入租金的計算？第2是租用的年限是否要延長？業者反應的意見，經發局都會列為下次標租公告的參考。

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