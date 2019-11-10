評估民進黨選情 羅文嘉：總統穩定、立委拚57席

民進黨秘書長羅文嘉（左3）今早到太平幫台中第七選區的何欣純（右3）站台，強調這次立委將以過半的57席當做唯一目標。（記者陳建志攝）

2019-11-10 13:08:15

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨秘書長羅文嘉今天早上到太平區參加民進黨立委何欣純的親子氣墊樂園嘉年華與新住民市集活動時談到，目前總統選情雖然穩定，但國會如果沒有過半的立委，還是會一事無成，將以過半的57席當做唯一目標，並提醒此次小黨林立，若政黨票得票不到5％，那這些票等於浪費掉，呼籲集中政黨票支持民進黨。

羅文嘉說，目前總統選情雖然穩定，但國會如果沒有過半的立委，還是會一事無成，政治局勢將會進入不穩定，好不容易4年的改革逐漸看到成果，雖然轉型有痛苦，但希望努力把痛苦撐過去，讓台灣下一代有更好的未來。

對於立委選情，羅文嘉說，中台灣的台中、彰化、南投是決勝的關鍵，目前保持高度的警戒，在最後2個月會全力衝刺，目前區域加上不分區，民進黨以過半的57席當做唯一的目標。

羅文嘉並說，今年選舉很重要的是捍衛台灣的民主，希望以後子孫都能呼吸新鮮空氣，不要有一天變成香港，此民主成果需要大家好好呵護，更要一個有能力的政黨來捍衛，因此明年1月11日要投3張票，其中總統票要投給冷靜、堅定，帶領台灣走向國際的蔡英文總統，立委台中大里、太平這個選區請投給何欣純。

至於政黨票也很重要，尤其今年政黨比4年前還多，有民眾說部分小黨理念和民進黨差不多，都愛台灣，也支持蔡英文總統，那政黨票是不是投給他們？羅文嘉強調，若支持的小黨得票不到5％，那這些票都不算，不但浪費掉，且變相幫助其他政黨，因此呼籲大家集中政黨票支持民進黨。

民進黨台中大里、太平選區的立委何欣純，今天舉辦親子氣墊樂園嘉年華與新住民市集，吸引數百位親子到場同樂。（記者陳建志攝）

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