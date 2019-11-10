林右昌台中輔選 林佳龍意外中箭被分析敗選原因

基隆市長林右昌陪同立委洪慈庸到大雅永興宮參拜。（記者歐素美攝）

2019-11-10 11:30:36

〔記者歐素美／台中報導〕基隆市長林右昌在去年選舉中高票連任，在深藍的眷村選票成長達15%，他表示，就是不分藍綠，做全民的市長，強調「光會做事有政績不夠，還要會做人，讓市民感動」；蔡英文大雅後援會長吳必顯則回應說，前台中市長林佳龍就是「做人含慢」才落選。

基隆市長林右昌今天陪同立委洪慈庸到大雅永興宮參拜及大雅菜市場掃街拜票，林右昌與永興宮主委等閒談時指出，基隆舊傳統是比較深藍的選區，去年選舉他的選票拿到有史以來60年的最高票，比上一屆還多，而且成長幅度最多的居然是眷村，成長達15%，這是所有人很難相信的一件事情。

洪慈庸詢問林右昌「策略是什麼」？林右昌說，「沒有策略」，就是不分選民，做到讓人感動，不得不支持；蔡英文大雅後援會會長吳必顯則認為，這不一定，因前台中市議員廖述鎮第一次選舉，眷村只拿8票，就非常認真做，結果第二次還是只拿8票；林右昌回應說，不僅要會做事，還要會做人，只做工作有政績不夠。

吳必顯說，「真的，做人大關係」。曾任台中市政府顧問的吳必顯說，前台中市長林佳龍如果做人像「大隻」市議員蕭隆澤就連任了，批評林佳龍做人「真含慢」，左右手姿態太高，也是造成林佳龍落選的原因之一。

林右昌說，「我當基隆市長就是當全市的市長，我們對市民、對各區域的付出跟努力，不分藍綠也不分黨派」，同樣的慈庸當立法委員也是當台中市的立法委員，在這個區域傳統上比較偏國民黨或深藍的地方，但每一張選票是沒有顏色的，我們對待每位選民就是用誠心誠意、還有對地方的服務跟過去4年的努力，來爭取每位選民的支持。

林右昌說，相信選民的眼睛是雪亮的，一位好的立法委員值得不分藍綠的選民來支持她，因為大家要選出來一個好的優質的國會立法委員來為大家服務，來守護台灣，這是大家共識、也是共同的價值。

洪慈庸則感謝型男市長林右昌來到大雅為她加油打氣，她表示，林市長是非常年輕的政治人物，過去好不容易選上基隆市長，在過去那麼艱困的情況下能夠繼續連任，是我們後輩需要學習的，大雅區是本土勢力比較辛苦的選區，這次選戰要怎麼樣在選區中突破重圍，是我要跟林市長好好學習的。

基隆市長林右昌陪同立委洪慈庸在大雅永興宮與在地民眾閒聊時，吳必顯（右二）批評前台中市長林佳龍「做人含慢」才落選。 （記者歐素美攝）

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