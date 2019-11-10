台中友善公車App月底上線 視障者搭車更方便

交通局長葉昭甫（左3）宣布台中友善公車App最快11月底上線。（圖由交通局提供）

2019-11-10 11:04:12

〔記者張菁雅／台中報導〕視障人士搭乘公車更方便！台中市政府交通局開發「台中友善公車App」，全國首創讓視障者預約上、下公車站點，最快11月底上線。交通局今日表示，第1波試辦8條路線，行經啟明學校、台中特殊教育學校、惠明盲校及多家醫療院所等視障朋友乘車熱點。

交通局長葉昭甫指出，視障朋友因為無法得知公車何時到達，往往需要熱心民眾協助才能順利乘車，因此，交通局向交通部爭取相關補助，並推動「智慧公車聯網建置計畫」，成功開發全國首創「台中友善公車App」，視障朋友或弱視民眾可利用該App快速、便利預約上、下車的公車站位，無需擔心公車是否進站或過站不停，提供更友善的乘車環境。

葉昭甫表示，「台中友善公車」不只開發App，還包括車內及路側設備，包括駕駛座加裝提示燈、候車亭加裝預約鍵盤，以及公車、候車亭的自動播音設備，工程浩大，感謝交通部、啟明學校師生、豐原客運、台中客運及中鹿客運，對「智慧公車聯網建置計畫」一直給予支持和建議。

交通局表示，第1波試辦路線包括27、74、92、107、123、212、213、215路等8條路線，行經啟明學校、台中特殊教育學校、惠明盲校及多家醫療院所等視障朋友乘車熱點，在即將抵達預約上、下車站位時，公車駕駛座旁加裝的提示燈將提醒駕駛員停靠服務；啟明學校、惠文國小等14處公車候車亭內也裝設播音設備，提供預估到站語音資訊，部分更裝設預約鍵盤，提供民眾在場直接預約公車。

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