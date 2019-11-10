台中立委選戰加溫 藍綠白今天都有大咖加持

基隆市長林右昌（中）昨晚陪立委參選人莊競程（右）掃街，今日繼續在台中輔選。（莊競程競選總部提供）

2019-11-10 08:33:12

〔記者張菁雅／台中報導〕距離明年立委選舉投票只剩2個月，台中市立委選戰加溫，參選人紛紛邀請大咖前來助陣，包括民進黨秘書長羅文嘉、基隆市長林右昌、國民黨前主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲今日都到台中輔選，為參選人衝高人氣。

民進黨第7選區現任立委何欣純今日上午在太平區永成公園舉辦親子氣墊樂園嘉年華及新住民市集活動，羅文嘉將到場。台中市議員張家銨在大肚區萬興宮舉辦挺總統蔡英文、立委陳柏惟後援會成立大會，林右昌前往站台。

朱立倫則有一連串輔選行程，上午先與副市長楊瓊瓔到麗寶樂園，挑戰「搶救地心雲霄飛車」，象徵「面對難關絕不設限，挑戰自我突破極限」。接著到國美館，和第6選區立委參選人李中一起騎單車，介紹網美景點。下午再陪第8選區現任立委江啟臣開胖卡掃街、遊新社花海。

柯文哲下午先參加第4選區立委參選人張渝江競選辦公室開幕，兩人再到台中國家歌劇院參訪。柯文哲接著陪同第3選區立委參選人張睿倉參訪企業、忠義多元文化創意市集，晚上再前往第5選區參選人謝文卿競選總部，並到北區永興街品嘗割包、豆花等在地美食。

國民黨前主席朱立倫（右）上週到台中與立委顏寬恒合拍MV，今日也有一連串輔選行程。（翻攝自顏寬恒臉書）

台灣民眾黨主席柯文哲（右）今日到台中市輔選立委參選人張渝江。（翻攝張渝江臉書）

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