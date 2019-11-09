獲頒台中文學獎「貢獻獎」 王定國：我不太及格

台中文學獎今天頒獎，其中文學貢獻獎由王定國（左2）獲得。（記者黃鐘山攝）

2019-11-09 19:07:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕2019台中文學獎今頒獎，本屆共收到1100件作品，經初審及複審，選出72件創作獎作品及1名文學貢獻獎得主。成功企業家王定國早年曾獲多項文壇大獎，2013年復出後，每年均有作品出版，受到文壇高度評價，獲頒文學貢獻獎。

文化局表示，今年文學獎主題「文學，中途下車—山海屯城文字風景」，分為創作獎與貢獻獎，總獎金高達170萬元，共有1100件參賽，經過初審及複審作業，計有1名文學貢獻獎得主及72件文學創作獎作品脫穎而出。

頒獎典禮在台中文學館舉行，西區忠孝國小弦樂團擔任開場表演嘉賓，為活動揭開序幕；中場由母語詩類臺語組、客語組第一名得主曾元耀與徐碧美朗誦得獎作品，讓觀眾體驗母語韻律之美。

市長盧秀燕表示，台中文學獎從前市長胡志強時創設，歷經三任市長，今年擴大舉辦，在原來六大獎類外新增一類青少年閱讀心得，希望藉此讓文學在台中更加芬芳。

文化局指出，王定國長期投身建築業，也曾獲多項文壇大獎，2013年重返文壇，今年8月出版最新短篇小說集《神來的時候》，獲文學界一致好評。他始終堅持安靜的寫作初衷，曾說「文學即是救贖！」其心無旁鶩的創作及低調態度，令人敬佩。

「我是一個不太及格的文學貢獻獎得主！」王定國致詞說，他停筆20年，幾乎快超過他寫作的時間，得到文學貢獻獎真的受寵若驚，但既然拿到這個獎項，就會勇敢接下，感謝台中這座城市讓他決定回到寫作這條路上。

小說類第一名由沈台訓「鬼的體味」奪下，他以自己從事翻譯工作的經驗，作為創作題材，描述一位編輯去看死者的過程，透過譯者與鬼的相處，呈現人生的荒謬情狀，筆法活潑、匠心獨具。

台中文學獎在台中文學館舉行頒獎典禮。（記者黃鐘山攝）

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