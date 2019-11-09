勞動力發展署辦多元市集 熱鬧呈現地方產業成果

勞動部勞動力發展署中彰投分署在草悟道舉行大型聯合行銷活動。（記者黃鐘山攝）

2019-11-09 16:36:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕勞動部勞動力發展署中彰投分署今（9）日在草悟道舉辦行銷活動，有中彰投30多家多元方案和培力計畫的執行單位共同展示成果，在地風味美食和文創商品買氣熱絡，陶器彩繪和藤編花圈手作DIY，也吸引許多親子共同參與。

這項名為「多元武林群英會」大型聯合行銷活動，邀集參與中彰投「多元就業開發方案」和「培力就業計畫」的31家民間團體，推出符合無毒農業、生態維護等6大精神指標的優質產品或服務，展現分署和民間單位共同努力的成果，還有40多項摸彩好禮。

今天活動現場有「農特產區」、「美食生活區」、「工藝推廣」及「手作體驗」等，4個區31家展售單位，包括埔鹽的金碳稻、鹿谷的醬筍、魚池的紅茶等，各式在地風味食品，另規劃有DIY活動、小朋友換裝拍照打卡、民俗雜耍表演及戳戳樂等互動小遊戲。

勞動力發展署副署長施貞仰到場為中部地區的在地多元單位加油打氣，並認為中彰投是非常有地方特色的區域，不僅有許多為社會公益付出的非營利組織，也有很多默默為了家鄉努力的社區組織。

施貞仰說，今天的展售單位中，台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會由女性街友手工縫製的環保布包、彰化大村鄉新興社區發展協會利用農廢物編製的手作花圈，都是代表性商品。

中彰投分署長林淑媛分表示，希望透過這項活動，讓社會大眾瞭解這些在地非營利組織深耕於社區、默默為公益付出的精神，展現經營成果，也鼓勵更多人共同支持，一起為扶植在地特色產業而努力。

勞動部勞動力發展署中彰投分署在草悟道舉行大型聯合行銷活動。（記者黃鐘山攝）

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