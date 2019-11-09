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特別醫師節！ 台中慈濟醫護打掃獨居嬤住家

台中慈濟醫院院長簡守信邀請院內醫師們，協助87歲獨居個案打掃。（記者張軒哲攝）

台中慈濟醫院院長簡守信邀請院內醫師們，協助87歲獨居個案打掃。（記者張軒哲攝）

2019-11-09 17:04:37

〔記者張軒哲／台中報導〕台中慈濟醫院今日提前慶祝醫師節，院長簡守信邀請院內醫師一起打掃大雅區87歲獨居婦人居家。醫院同仁與社區慈濟志工挽袖幫忙整理環境、清除雜物，讓屋內煥然一新。大家還為老婦人慶生，讓重聽的她笑得合不攏嘴。

台中慈濟醫院醫護同仁與社區志工近40人，清早到大雅區張阿嬤家幫忙整理環境。屋內東西久未整理，不只物品雜亂也累積陳年髒污。眾人合力接龍運出幾個房間的雜物，到屋外整理、分類。資源類由社區志工送至環保站，垃圾則由清潔隊協助清運。9日剛好是張阿嬤87歲生日，醫護、社區志工清掃後，一同幫阿嬤慶生，老人家開心的合十感謝。

簡守信表示，再兩天就是醫師節，醫師可以藉機走出醫院，關懷需要關懷的對象。透過實際參與，醫師能省思自己的角色及也有再出發的動力。醫師觀察現場生活環境，可以瞭解病人生病的原因，其中有些可以預防，如果能關心社會上相對弱勢的人，解決可能致病的原因，不必等生了重病才照顧，就是醫師過節的最好慶祝方式。

病理科醫師林瑾瑄第一次參與打掃活動，與眾人同心協力，感覺能幫忙到阿嬤很愉快。林醫師表示，因為在慈濟醫院工作，才有機會和同仁、社區志工一起來幫助人。過去他都是透過醫療專業幫助人，能有不同的付出，是很難忘的經驗。

資深醫師出動之外，還有學士後中醫系見習醫學生參與。醫學生彭康偉表示，在醫院都是用腦，出來打掃則是透過勞力付出，感受病人來醫院看診時身體的不舒服的根本原因，他相信這次的經驗，將在生命中留下深刻印象。

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