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豎琴式斜張橋全民徵名 中市府祭出首獎3萬元
2019-11-09 15:08:39
〔記者黃鐘山／台中報導〕中市興建豎琴式斜張橋連接中科路與水湳經貿園區，是目前中部最高斜張橋。市府祭出首獎3萬元，廣邀全國民眾發揮創意為新橋命名，建設局長陳大田今（9）日表示，命名活動11月13日下午5時截止，呼籲民眾把握機會搶獎金。
陳大田說，中科與水湳經貿園區間隔台74線，市府為縫合兩地，規劃「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，並以景觀斜張橋跨越，這是目前全中部最高斜張橋，在高鐵、國道1號及台74都能清楚見到，造型唯美吸引民眾關注，預計明年初完工。
這座橋斜張設計像豎琴，整體像「少女彈豎琴」，也像弓箭蓄勢待發，以「包容大器、輕盈通透、光影律動」設計規劃，白天有鷺鷥展翼律動感，夜間以LED投光至拱形主塔，整體有「台中起飛」與「展翼」之象，將成為台中門戶意象及新地標。
建設局說明，這次命名活動共分為「你命名」與「我按讚」2階段，分別祭出總獎金5萬元與5萬元禮券。參加民眾請至參賽網站留下至多6字的命名名稱並敘明含義，之後由專業評審挑選5名入圍者進行票選，選出首獎3萬（1名）、入圍獎每名5千元（4名）。
票選階段市府開放全民投票，民眾只要到網站為最喜愛的名稱按讚，票選結束後將抽出50位幸運兒，每人可獲1千元禮券。