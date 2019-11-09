外埔推觀光 未婚男女葡萄樹下聯誼

外埔葡萄樹下聯誼餐敘，浪漫滿分。（記者張軒哲攝）

2019-11-09 14:13:06

〔記者張軒哲／台中報導〕外埔是台中農業重鎮，水保局台中分局致力輔導農村社區產業以及推廣中苗農村慢遊體驗活動，今日在外埔區舉辦「浪漫外埔 戀戀葡萄園」秋遊聯誼活動，將外埔農遊體驗和產業文化結合聯誼新創意，20名年輕男女暢遊桐花步道、二排綠廊道，推動農村觀光發展。

水保局台中分局長黃振全表示，水保局致力推廣外埔農村體驗小旅行，也是政府推動農村特色行銷整合六級產業的原點，本次透過創意將社區體驗活動，將聯誼元素結合農村社區與浪漫景點，串聯成「浪漫外埔 戀戀葡萄園」的一日遊聯誼活動，包括酒庄業者的葡萄園下餐酒會，暢遊浪漫景點水流東桐花步道、二排綠廊道、高鐵觀景台、農藝傳坊等，到了夜間體驗星光野餐音樂會、品嘗在地紅酒，讓遊客可更深入的玩農村，並打造出浪漫外埔的觀光特色。

水保局台中分局表示，水保局每年都會舉辦「優質農村體驗品質評鑑」，選出具特色的農村體驗行程推薦給民眾，今年水保局台中分局有8處社區通過評鑑，而台中市農業創生協會-葡萄園下餐酒會、水流東休閒農業區-水流東輕旅行，皆展現外埔農村小旅行的觀光潛力，希望更多民眾前往外埔感受農村浪漫景色。

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