都市縫合獨漏忠明南路 議員批中市府專斷

台中鐵路高架化完工，忠明南路仍維持車行地下道，市議員鄭功進痛批台中市政府專斷獨行。（記者黃鐘山攝）

2019-11-09 13:53:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化完工，沿線地下道除忠明南路都將填平，最後5處預計年底起陸續動工；而都市景觀縫合獨漏忠明南路，市議員鄭功進今（9）日痛批台中市政府專斷獨行。地方也認為，既然鐵路都高架了，理所當然地下道就要填平。

鐵路高架化後，沿線3座陸橋、17處平交道、24處地下道全部拆除填平，實施都市縫合。地下道填平工程，交通部負責18處，市府接力辦理5處，忠明南路因地方擔心全部填平恐增加車流衝突，市府評估後，決定填平人行地下道，維持車行地下道通行。

建設局長陳大田表示，圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路地下道填平是地方期盼已久的事，工程將分2個標案辦理，每處填平工期約8至11個月。第1標工程15日開價格標，預計年底先啟動太原路地下道填平，圓環北路及建成路俟交維審查通過後開工；第2標工程預定13日前上網公開招標。

「都市縫合獨漏忠明南路」鄭功進說，早年因鐵路行經，忠明南路地下道成為必要之惡。但遇豪大雨就易積水，周邊社區也因地下道阻隔，生活機能不佳，缺乏商機，市府不想填平地下道，也應給當地居民一個合理的說法，而非蠻橫無理說不做就不做。

鄭功進也說，地下道視線差，汽機車車速快且上下坡速度不易控制，車禍頻繁。在地崇倫里里長曾素貞也強調，當年忠明南路開闢時遇到鐵路，不得已才做地下道，周邊社區也只好配合政策隱忍不發，但現在鐵路都高架了，理所當然地下道就要填平。

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