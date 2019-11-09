洪慈庸曾獨排眾議挺小英 林佳龍「作詩」替她掛保證

蔡英文、洪慈庸神岡聯合競選成立 ，林佳龍（左一）站台。（記者張軒哲攝）

2019-11-09 13:18:35

〔記者張軒哲／台中報導〕蔡英文、洪慈庸神岡聯合競選總部成立今天上午成立，交通部長林佳龍站台力挺。林佳龍也當場「作詩」替洪慈庸掛保證，「抗中保台挺小英、立委做到第一名、建設地方無人比、台灣女兒最認真」來總結力挺。他強調，2020年是非常關鍵的選舉，也呼籲所有支持蔡英文總統的選民，全力支持洪慈庸，就是勝選保證，力拚總統、立委雙雙連任。

林佳龍說，2020年是非常關鍵的選舉，洪慈庸讓他相當感動，要總結四句話來力挺，「抗中保台挺小英、立委做到第一名、建設地方無人比、台灣女兒最認真」。林佳龍說，在蔡英文最艱難的時刻，去年民進黨去年九合一選舉多數敗選時，仍是時代力量黨籍的洪慈庸第一時間獨排眾議，站在「抗中保台的立場」，跳出來支持蔡英文總統，她也認為時代力量不應再提名總統候選人。

林佳龍表示，洪慈庸成為無黨籍時，當時蔡英文總統雖民調仍然落後，但這也顯示洪慈庸不是西瓜派、是台灣派，林佳龍強調，「吃人一口換人一斗，所有挺小英這票，100%一定要支持洪慈庸」。

林佳龍說，洪慈庸的立委評鑑第一名，3年半來7個會期得到4屆的評比第一優秀立委。他也批評，有些立委過去長年待在同一個立法院委員會，卻從未得過任何優秀立委評鑑，甚至第一次看到立委選舉有副市長要請假參選，立委當了2、30年，實在很丟臉。

林佳龍也痛批，國民黨籍的總統候選人是滿意度倒數第一名，卻在推薦滿意度倒數第二名的台中市長，他也呼籲民眾，選舉就要選賢與能。

林佳龍提到，洪慈庸對大台中建設的預算爭取最多，3年多就做到別人30多年沒辦法做到的，包括設置后里醫院、台灣燈會預算爭取，以及神岡國中升格完全中學、潭子穀倉、國道四號豐原潭子段、大雅系統交流道、台中國際機場升級、國道延伸新廣大橋等，絕對值得選民付託。林佳龍表示，自己擔任蔡英文總統台中競選總部、以及洪慈庸競總主任委員，就像自己在選，會認真為兩位力拚連任輔選。

對於媒體詢問到蔡賴配，林佳龍表示，蔡英文總統會挑選最好的搭檔，就像棒球隊一樣每個人都有守備跟打擊位置，民進黨會大團結獲得大勝利，相信蔡總統會做出最好的選擇，大家也會全力支持。林佳龍說，接下台中競總的主任委員，大家會各就各位、全力以赴，2020台灣要贏，會打出做好的成績。

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