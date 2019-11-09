台中3屍案兇手陳宏嘉裁定羈押 檢方：有逃亡滅證事實

三屍案兇手陳宏嘉辯稱當時喪失心智，法院裁定准予羈押。（記者張瑞楨攝）

2019-11-09 12:19:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中母子3屍案，涉嫌殺害陳女與雙胞胎兒子的兇手陳宏嘉，台中地檢署昨天深夜聲請羈押，台中地院裁定准予羈押，台中地檢署今天上午針對羈押原因進一步說明。中檢指出，陳男雖初步坦認犯行，但檢察官仍認為他犯罪嫌疑重大，且有逃亡及湮滅罪證等事實（潛逃隱身於彰化縣的網咖），另外，他逃亡期間的具體行為情形也需要再查證，向台中地方法院聲請羈押，法院裁定准予羈押。

陳宏嘉昨天（8日）中午落網時供稱，他原本於加油站打工，今年8月下旬失業，負責在家照顧雙胞胎，脾氣不好的他覺得很累，本月3日當天為了這些瑣事心煩，又懷疑陳女與男客有曖昧，再度與陳女吵起來，才會情緒失控犯案，當時先掐死陳女，過一段時間，認為雙胞胎兒子沒有母親很可憐，又再痛下殺手，將雙胞胎兒子丟入洗衣機用衣物悶死，之後逃離現場。

他辯稱說，當時已喪失心智，心慌了只想逃跑，殺害3人後迅速逃離現場，後來（4日與5日）才又回現場打掃套房，拿走陳女的皮包證件與手機（相關證物警方已經查扣），潛逃至彰化縣的網咖。

台中地檢署今天進一步說明聲請羈押理由，中檢指出，陳男在昨天夜間解送至中檢，由指揮偵辦的檢察官陳隆翔偵訊，他初步坦認犯行，檢察官認犯罪嫌疑重大，有逃亡及湮滅罪證的事實，訊後雖坦承犯行，但逃亡期間具體行為情形尚待查證，向台中地方法院聲請羈押並禁止接見通信，法院於昨天深夜裁准羈押。

另外，中檢強調，檢察官將依現有證據深化偵查作為，進一步釐清比對陳男自白的細節，是否與遺體相驗解剖結果與其他現場事證相符。

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