綠營中市立委選將陸續成立總部 最愛邀小英、賴清德

第六選區立委參選人黃國書預計16日成立競總，高人氣的賴清德將會出席。（記者蘇金鳳翻攝）

2019-11-09 12:42:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離選舉投票日倒數2個月，台中市民進黨立委參選人的競選總部將陸續成立，眾人忙著搶大咖，除了希望爭取到小英能親自參加，但小英太忙，前行政院長賴清德則是眾人最積極邀請的大咖。

中市選戰最激烈的第三選區洪慈庸今天率先成立神岡競選總部，還請出賴清德，而第六選區黃國書及第五選區莊競程則是預計16及17日，而最晚成立則是第一選區的蔡其昌，預計12月中旬後。

此外，因為台中市的立委選區大小不一，市區的立委參選人因幅員沒有原縣區大，因此只成立1或2個，但是原縣區每一個立委參選人選區都是多個行政區，因此將會成立多個競選總部。

台中市民進黨及其友黨所提名8位立委參選人，目前以第三選區選情最為激烈，洪慈庸與即將宣佈參選的副市長楊瓊瓔對戰，選情被評估五五波，而洪慈庸近來不但大咖頻來協助造勢，也是8位立委參選人最早成立競選總部，今天在神岡成立競選總部，23日大雅競總成立、30日則是后里及潭子競總成立，等於成立4個競總，足見第三選區選情的激烈。

而第六選區的立委參選人黃國書將於16日下午在崇倫公園舉行競總成立，已確定前行政院長賴清德要出席，正在邀請總統蔡英文。

第五選區的立委參選人莊競程則是17日成立競選總部，在一德洋樓旁公園舉行成立大會，目前除了基隆市長林右昌，還邀請前行政院長游錫堃、行政院副院長陳其邁，更積極邀請賴清德，還邀請藝人詹雅雯及郭子乾。

第二選區的陳柏惟、第四選區張廖萬堅與第八選區的翁美春則是同時在30日成立競總，翁美春因幅員大，30日先成立豐原競總，12月1日再成立山城競總。張廖萬堅正積極邀請賴清德、鄭文燦及林飛帆。

第七選區的何欣純則是預計12月1日成立太平競選，12月7日成立大里競選。

最後成立競選則是第一選區的立法院副院長蔡其昌，預計12月中旬之後成立。

第五選區立委參選人莊競程也正積極邀請賴清德站台。（記者蘇金鳳翻攝）

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