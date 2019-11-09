台中3屍案母做八大扛家計 還接演本土戲、兼差當賣家

陳女帶雙胞胎兒子拍戲，強調「呈現給觀眾最好的一面」。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-09 10:42:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區出租套房3屍命案中，被同居男友陳宏嘉下手殺害的苦命女陳姓媽媽，在八大行業的傳播公司工作，一人獨自賺錢養雙胞胎兒子與無業的陳男，還接本土戲的演員工作賺錢，卻與不到1歲的雙胞胎兒子，死於陳男之手。她在今年4月間，還帶著雙胞胎兒子到她的故鄉宮廟拍戲，並寫下感想「演員真的好辛苦，頂著大太陽底下拍戲，真的很敬業」，不過，她強調，儘管熱也要拍到完，「呈現給觀眾戲迷最好的一面」。

陳女的拍戲地點，包括上述的彰化縣竹塘鄉醒靈宮，「戲說台灣」的「聖王公傳奇」、「新莊董大爺」，也曾於今年6月於嘉義拍攝本土戲劇「天之蕉子」，另外，她為了多賺錢，也兼差賣「媽祖行動電源」、「滅蚊燈」等電子生活產品與咖啡包，今年4月與5月間，她還一度抱怨兩名雙胞胎兒子，已經連續兩個多星期夜間不肯入睡，「一定要兩個一起抱著走走才肯睡」，讓當媽媽的她相當勞累，但她也常於臉書上，展現雙胞胎兒子的可愛模樣。

至於同居的兇手陳宏嘉，今天清晨因殺人罪涉嫌重大，有逃亡之虞，台中地院裁定准予羈押禁見。

陳女拍戲的古裝打扮。（記者張瑞楨翻攝）

陳女常展現雙胞胎兒子的可愛模樣。（記者張瑞楨翻攝）

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