中市自治公園大花紫薇感染病蟲害 頻滴「黑油」污染路面及iBike

自治公園大花紫薇感染病蟲害，頻滴「黑油」污染路面。（記者蘇金鳳攝）

2019-11-09 10:16:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日自治公園近20多株的大花紫薇感染病蟲害，不斷滴落黑色黏稠油液，不但滴落在地面上，造成地面上黑漬一塊塊，由於該處剛好有一個iBike站，油漬還滴在車子的椅墊上，「黑油」已讓整個環境受到污染。

烏日區公所公用課長徐有利表示，秋冬之際，大花紫薇上的病蟲是蚜蟲，秋天正是生長季節，侵襲大花紫薇而罹煤煙病，會不斷滴落黑色黏稠油，會請廠商進行病蟲害的防治，而且會以環保方式來治療，不會對環境造成破壞。

陳姓住戶表示，半個月前，烏日自治公園在靠近iBike站處，有2株大花紫薇，開始滴落黑色黏稠油在地上，不到半個月，同一側的20多株大花紫薇都感染病蟲害。

陳姓住戶說，此一病蟲害就是蚜蟲，會因風吹而快速一株一株的感染，這些黑油滴到樹下的小灌木，造成灌木的樹葉受到侵襲而捲曲，也會影響成長。

市議員吳瓊華表示，大花紫薇因受到病蟲，滴下黑油，不但滴到地面造成人行道的污染，且因地面被滴到黑油造成整個地面黏黏的，此時正值秋天滿地都是落葉，民眾的鞋底都會黏到樹葉及垃圾。

吳瓊華表示，由於此處剛好是一處iBike站，停了多輛的iBike，黑油一滴滴的滴下來，污染了iBike的椅墊，由於相當黏綢，想搭乘的民眾只好用衛生紙擦乾淨，相當不便。

吳瓊華認為，樹木的病蟲害防治各公所是否有能力處理令人質疑，建議市府應全面檢視全市各公園是否有類似的情形，輔導公所進行更專業的病蟲防治，才能徹底解決問題。

自治公園大花紫薇感染病蟲害滴「黑油」，連iBike都遭殃。（記者蘇金鳳攝）

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