為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

清水鰲峰山火燒山 大火蔓延甲南山區

峰山又燒了！清水鰲峰山今天下午傳出火警，火勢從靠近甲南地區的橫山山林蔓延，整個清水地區可見濃煙竄升。（民眾提供）

峰山又燒了！清水鰲峰山今天下午傳出火警，火勢從靠近甲南地區的橫山山林蔓延，整個清水地區可見濃煙竄升。（民眾提供）

2019-11-08 21:33:29

〔記者張軒哲／台中報導〕鰲峰山又燒了！清水鰲峰山今天下午傳出火警，火勢從靠近甲南地區的橫山山林蔓延，整個清水地區可見濃煙竄升，民眾憂心不已，消防人員仍持續撲滅火勢當中。

鰲峰山地區每年秋冬季節至隔年清明節前，因山區天乾物燥，經常發生火燒山，清水民眾今天從街上就可以見到火勢竄燒，山區瀰漫大量煙霧。甲南里梁小姐說，可能是連日未降雨，山區天候乾燥導致火勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
她拍下綠島「火燒牛」全紀錄 觀者心痛：牛背都7分熟了
2019-07-26 13:14

她拍下綠島「火燒牛」全紀錄 觀者心痛：牛背都7分熟了
仁愛鄉都達部落森林火警 火勢一度逼近清境農場
2019-11-06 19:16

仁愛鄉都達部落森林火警 火勢一度逼近清境農場
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
彰化民宅大火 男屋主倉皇爬窗逃生
2019-11-01 13:08

彰化民宅大火 男屋主倉皇爬窗逃生
空地燒雜草廢物 竟把自家大貨車也燒了
2019-10-29 13:41

空地燒雜草廢物 竟把自家大貨車也燒了
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

臺中市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播