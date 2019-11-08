清水鰲峰山火燒山 大火蔓延甲南山區

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峰山又燒了！清水鰲峰山今天下午傳出火警，火勢從靠近甲南地區的橫山山林蔓延，整個清水地區可見濃煙竄升。（民眾提供）
〔記者張軒哲／台中報導〕鰲峰山又燒了！清水鰲峰山今天下午傳出火警，火勢從靠近甲南地區的橫山山林蔓延，整個清水地區可見濃煙竄升，民眾憂心不已，消防人員仍持續撲滅火勢當中。
鰲峰山地區每年秋冬季節至隔年清明節前，因山區天乾物燥，經常發生火燒山，清水民眾今天從街上就可以見到火勢竄燒，山區瀰漫大量煙霧。甲南里梁小姐說，可能是連日未降雨，山區天候乾燥導致火勢。
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