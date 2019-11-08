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豐原站「人臉辨識」系統中國製 台鐵：會評估是否繼續用

台鐵豐原站建置「智慧型影像監控系統」，槍型監視器是中國製，引發資安疑慮。（資料照，鐵道局提供）

台鐵豐原站建置「智慧型影像監控系統」，槍型監視器是中國製，引發資安疑慮。（資料照，鐵道局提供）

2019-11-08 21:23:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕交通部鐵道局耗資2588萬元在台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統工程」進行後續測試中，先因人臉辨識功能及適法性有疑慮而取消人臉辨識功能，今天又傳出攝影機為中國製產品，台鐵強調系統為台灣廠商開發，且是封閉系統無法上網連線，與售票、行車機電等系統都不相連，強調沒有資安問題。

鐵道局中部工程處處長黃鳳岡說，台鐵豐原站建置「智慧型影像監控系統工程」使用207具的槍型監視器，為中國製品牌「milesight」廈門脈視數字技術公司產品，目前設置在候車區、鐵道等多處，但是設計為封閉系統，也無法連線上網，與售票、行車機電等系統都不相連，強調沒有資安問題。

黃鳳岡說，「智慧型影像監控系統工程」為試辦案，目前還在測試、未正式啟用，工程設備包括晶片、監視器，電腦等設備，監視器有槍型及球型，僅槍型監視器一項為中國製，雖然無資安問題，考量民眾對中國、資安有疑慮，會評估是否繼續使用。

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