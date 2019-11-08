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首頁　>　臺中市

疑吃醋狠殺同居母子3人 凶嫌移送中檢將聲押

凶嫌陳宏嘉移送地檢署時不發一語。（記者張瑞楨攝）

凶嫌陳宏嘉移送地檢署時不發一語。（記者張瑞楨攝）

2019-11-08 20:57:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中3屍慘案，涉嫌殺害陳姓女同居人，再悶死1歲雙胞胎兒子的陳宏嘉，今天中午於彰化縣溪湖鎮的網咖落網之後，坦承犯下殺人案，至於動機部分，外傳他告訴警方，同居的陳女從事八大行業，與男客常牽扯不清，再加上兩人經濟狀況不好而起爭執，憤而因吃醋等因素而痛下殺手，不過，中市警局一分局對此並未證實，但也不否認此說。

陳宏嘉（29歲）一整個下午，都在中市警局一分局偵查隊偵訊，他於落網被捕的第一時間坦承殺人，之後的偵訊也沒有翻供，偵訊6個多小時，至晚間8時移送台中地檢署，檢方已經準備向台中地院聲請羈押的書狀資料。

陳嫌在移送過程中不發一語，記者詢問他為何下殺手，甚而殘忍殺害自己的雙胞胎兒子，他全程不發一語，至於媒體指他宣稱，因陳女從事八大行業（俗稱傳播妹），與男客人常糾纏不清，吃醋的陳嫌於本月3日中午，又因陳女與男客的牽扯不清而起爭執，盛怒中痛下殺手，一分局並未證實，但也沒有否認，僅強調偵查不公開，犯案動機不外錢財與情仇。

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