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明道中學參加iGEM國際基因工程生物競賽拿下金牌

明道中學參加iGEM國際基因工程生物競賽，獲1面金牌。（記者蘇金鳳翻攝）

明道中學參加iGEM國際基因工程生物競賽，獲1面金牌。（記者蘇金鳳翻攝）

2019-11-09 00:35:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明道中學參加美國麻省理工學院參加iGEM國際基因工程生物競賽，以「微藻空氣淨化器」專題，運用酵素及藻類，有效解決空氣中的二氧化碳及有機揮發物，獲「金牌」殊榮及「最佳創業支持獎」、「最佳複合基因元件獎」。明道自2014年參賽，2016年「血酒機」、2017年「會吃糖的乳酸菌」、2018年「蚊子採血器」，今年已連續4年拿下金牌。

此項競賽已經成為全球頂尖高中的生物科技競賽場，今年高中組共74隊參賽，台灣僅2所高中參加，明道中學獲1面金牌，且獲10項提名、2項得獎。今年競賽內容包括實驗設計與原理、基因工程實作、實驗模型製作與模擬、網頁與多媒體製作、團隊交流、產品推廣、海報與報告展演等多種面向，需要團隊多元人才合作。

負責生物基因實驗的陳秉毅同學表示，參賽過程中邊做邊學，查論文、查實驗步驟，培養自主學習的能力。研究數學模擬的周子捷同學表示，透過iGEM競賽培養臨場反應能力，在評審過程中，必須馬上想到解決方案說服別人。

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