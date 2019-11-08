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首頁　>　臺中市

台中懸日預報發布！ 拍下美景有機會拿氣象局獎金

2019-11-08 19:47:12
氣象局發布懸日預報，台中本月18日至20日傍晚，在無雲遮蔽情況下可看見懸日。圖為高雄青年路「懸日」。（資料照）

氣象局發布懸日預報，台中本月18日至20日傍晚，在無雲遮蔽情況下可看見懸日。圖為高雄青年路「懸日」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國曼哈頓懸日美景風靡台灣！中央氣象局今（8）日發布懸日預報，台中市大甲區在本月18日至20日傍晚，民眾可在無雲遮蔽的情況下觀測懸日景象，若拍照上傳給氣象局，有機會獲得最高5000元獎金。

臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」製圖指出，11月18日傍晚4點39分至4點59分、11月19日傍晚4點41分至5點1分、11月20日傍晚4點43分至5點3分，在台中大甲經國路、台1線152公里以西之處，在無雲遮蔽的情況下將可看到懸日景象。

氣象局提醒，太陽光對肉眼仍有傷害性，長時間觀測應使用深色護目鏡。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局提醒，太陽光對肉眼仍有傷害性，長時間觀測應使用深色護目鏡。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局表示，夕陽每天會比前1日約晚2分鐘到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍低，夕陽懸於街道中心位置的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼，也要注意交通安全。

氣象局補充，為促進氣象局懸日預報品質，民眾若在懸日發生期間下載「中央氣象局 W-生活氣象」App並上傳符合懸日定義的照片，有機會獲得5000元、3000元與2000元獎金。

臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」全文

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