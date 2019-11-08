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陳菊赴神崗為洪慈庸打氣！籲鄉親1票小英1票慈庸 挺台灣女兒
2019-11-08 19:04:12
〔記者歐素美／台中報導〕總統府秘書長陳菊今天購買韭菜盒及紅豆餅，到神岡為立委洪慈庸加油打氣！陳菊表示，洪慈庸的參選對台灣具有重大意義，4年來看到慈庸的成長努力及在立法院的表現，呼籲選民「蔡英文總統一票、立委洪慈庸一票」，讓蔡英文總統及優質的立委洪慈庸高票連任。
陳菊今天下午特別到神岡社口購買30個韭菜盒及10個紅豆餅，帶到立委洪慈庸神岡競選總部，慰勞競選總部工作人員，她表示，在行政院長蘇貞昌嚴格把關、杜絕非洲豬瘟下，台灣人才有豬肉可吃，是一件很幸福的事，所以她買30個韭菜盒，都是豬肉口味。
陳菊說，上次來神岡是為前台中市長林佳龍助選，4年前洪慈庸參選時，她也是從高雄前來神岡助選，慈庸的參選對台灣來說有很重大的意義，因慈庸面對很多苦難，讓台灣社會很不捨，但洪家並未因此失志放棄，反而勇敢站出來，不讓不公不義及悲劇再發生。
所以慈庸站出來，不是為了弟弟，而是為了台灣這個島嶼、這個國家，沒有任何人可以因盡國民義務而受國家遺棄，遭受這種對待，洪仲丘事件，「大家的心肝都很痛」，我看到慈庸站出來，希望台灣社會有是非、有公道，4年來慈庸對軍中的人權及社會弱勢，特別用心用力，做得很好，慈庸不是很會宣傳的人，是腳踏實地誠懇做事的人，4年來慈庸從「台灣的女兒，升格為台灣囝仔的媽媽」，呼籲選民支持。
洪慈庸則感謝花媽遠道而來加油打氣，強調「花媽一直是我敬重的女性政治人物」，過去為台灣民主人權及自由努力奉獻這麼多，去年的選舉也遭受嚴重的抹黑跟攻擊，但是我們看到花媽的堅韌，今年選舉抹黑跟攻擊一樣不會少，但我們會學習花媽的堅韌及勇氣，爭取選民支持。