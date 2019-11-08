中市焚化爐底渣100％再利用 1年最多為市庫省5700萬

台中市垃圾焚化後的底渣，經處理成資源化產品，用於道路工程及工業用地回填。（記者黃鐘山攝）

2019-11-08 20:05:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市去年垃圾焚化後的底渣逾10萬公噸，使用於道路工程及工業用地回填，高達10萬7千多公噸，環保署評定「甲等獎」第一名。環保局今（8）日指出，底渣全數在地利用，不僅促進環保再生，更為市庫最多省下5700萬元。

環保局指出，垃圾焚化後的底渣除了掩埋處置，還能再利用變身為土石資源替代原料，平時落實資源回收，除了可以讓垃圾減量，減低焚化爐的負荷之外，現在焚化爐的底渣也能經處理成資源化產品（焚化再生粒料），合法優先使用於道路級配粒料底層及基層等添加料。

推動焚化底渣再利用，不僅節省工程用料成本，更可促進環保再生。市府各項工程，只要未牽涉建築物結構強度，都鼓勵使用再生粒料作為低強度混凝土材料，或作為工業用地回填料。不但可減少土石資源開採，還可經由市府把關公共工程施工品質。

台中市2017年共使用5萬3263公噸焚化再生粒料，2018年增加至10萬7134公噸，2019年截至9月底止，已約使用10萬5517公噸，用量逐年成長，落實百分百「在地化」使用，今年獲環保署評定為「甲等獎」第一名，公開表揚肯定。

環保局強調，台中市有3座焚化爐，廢棄物經焚化處理後產生底渣（約佔15%），每年產出底渣約10萬7千公噸，可製作出6.4萬立方公尺的再生粒料，免費提供工程單位使用，相較天然級材料每立方公尺約500至900元，依單價估算每年可為市庫省下約3200至5700萬元的相關公共工程費用。

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