中市近3年報廢電腦設備 送台北拍賣近5千萬

議員呼籲台中市機關學校報廢電腦設備先送弱勢戶。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-08 18:03:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市中低收入戶近2萬戶，市議員鄭功進發現市府級機關學校每年報廢約2千多組電腦硬體與周邊設備，卻北送到台北惜物網拍賣，3年來賣出近5千萬，還要被扣5%的手續費，要求市府應優先贈與經濟貧困的學童，並盡速建置自己的惜物網、成立「中台灣惜物網」會賺錢的金雞母自己養，創造雙贏。

議員鄭功進、李天生、黃守達、林祈烽及張耀中今天為弱勢請命，市府報廢電腦優先轉贈弱勢戶。鄭功進指出，台中市已是全台人口第二大城「不該什麼都只想委外、往台北送！」近3年約7千台報廢電送台北惜物網標售，成交金額高達4820萬，還要無償奉送5%給台北市。

鄭功進說，台中市中低收入戶人口逐年在上升，截止今年九月有19017戶，人數達43449人，而組裝一台電腦動輒上萬元，對弱勢家庭來是沉重負擔，依據「台中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則」轉撥得依各局的適用對象無償轉讓他人使用，建議每季透過社會局訪視，優先贈與經濟貧困的學童。

鄭功進也說，市府近三年送到台北惜物網標售電腦硬體與周邊設備，前年有2728組、去年2235台、今年截至10月有2020台，這麼多筆電、桌機，一台賣1千元至3百元不等，一年獲利約1千6百萬，「會賺錢的金雞母，應該要學會自己養。」市長盧秀燕將原有中彰投苗治理平台，升級為中彰投苗雲嘉竹7縣市治理平台，應該提出具體作為，成立「中台灣惜物網」超高趕北，做中台灣的龍頭。

財政局長羅仙法回應，依該報廢財產原則，各局處可申請，但社會局未提出，財政局針對報廢市有財產，各機關可透過台北惜物網或自行變賣等方式處理，社會局表示，社會福利團體如有需求會協助媒合。

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