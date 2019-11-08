苦命女！3屍案媽媽第一段婚姻遇家暴 離婚後遇人不淑殞命

中市套房3屍命案，遺體漏夜移往殯儀館冰存等候檢方相驗。（資料照）

2019-11-08 17:22:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕疑似被同居男友陳宏嘉（29歲）殺害的陳姓女子，年紀輕輕20歲就結婚，前一段婚姻是嫁給南投縣名間鄉的田姓男子，育有一女與一子，但卻在2015年至2017年間，不斷通報家庭暴力，南投縣政府社會及勞動處評估為高風險家庭，一直到去年兩人離婚，子女監護權給田男之後，此家庭暴力案才結案，案發後，今天（8日）上午，南投縣府社工緊急訪視陳女的兩名子女，狀況尚正常，就讀國小的子女似乎仍不知母親喪命，田男詫異說，他完全不知此事，不知陳女發生何事。

田男說，兩人去年離婚後，陳女到台中發展，這1年多來，偶爾會到南投名間探望2名子女，但探望次數不頻繁，他不知陳女發生何事，也對陳女離婚後的交友、生活狀況並不清楚。

南投縣政府社會及勞動處長陳志忠說，原本住在彰化縣竹塘鄉的陳女，與前夫田男結婚後，包括彰化縣政府與南投縣政府，都在2015年起接獲家庭暴力的通報，南投縣府於2015年評估，此家庭為高風險家庭，從2015年至2017年之間，田男有管教子女過當的問題，且有酗酒症狀，會捏打年幼子女，也會對陳女暴力相向，且子女曾目睹母親（陳女）被田男暴力對待，被列為「目睹家暴兒少」，南投縣府社工積極介入輔導，去年（2017年）陳女與田男離婚，現年7歲、8歲子女由田男撫養，陳女則遷居到台中市，南投縣府也將此家庭暴力案結案。

他指出，從媒體得知陳女死亡後，今天（8日）上午，社工迅速訪視田男與子女，沒有察覺異狀，田男對於陳女死亡一事深感錯愕，他說不知道此事，陳女雖偶爾會來探望子女，但他也不知道陳女在離婚之後的生活。

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