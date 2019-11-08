避談買豪宅議題 李佳芬台中會工業界談「幫辛苦的孩子」

避談買豪宅議題，李佳芬台中會工業界僅代夫宣傳政見。（記者蘇孟娟攝）

2019-11-08 14:51:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日遭爆曾在失業期間購買7200萬豪宅，韓國瑜的妻子李佳芬今日參加台中市工業節慶祝大會時，迴避媒體相關提問；代夫向與會人士致意的她說，台灣現在最令人憂慮的是年輕一代不願結婚、不願生孩子，她說，因為看到年輕一代非常辛苦，韓國瑜才提出學貸免息及出國交換學生，「幫辛苦的孩子，給他機會就會翻轉一生」。

李佳芬今日應台中市總工業會邀請參與工業節慶祝會，被媒體追問韓國瑜多年前在台北購豪宅事件等相關提問，李佳芬全避口不答。

她應邀上台致詞時指出，台中產傳及精密機械產業發展興盛，肯定業界人士是台灣經濟奇蹟幕後功不可沒的推手，還提及她近來到菲律賓、越南，遇到很多台商，把台灣勤奮努力、腳踏實地的精神，往外延伸拓展，台商在外也會回頭照顧自己的國家，令人非常感動。

李佳芬還說，這種辛苦奮鬥的精神，在自己的父叔輩身上看到了，讓這一代很幸運因上一代努力，享受成果及栽培，上一代的努力，成就了這一代，還要再成就新一代，透過大家的努力讓台灣新一輩的孩子都能生生不息。

李佳芬代夫宣傳政見指出，但台灣現在最令人憂慮的是年輕一代不願結婚、不願生孩子，她說，人若有經濟能力怎會不想成家立業，因為看到年輕一代非常辛苦，韓國瑜才提出學貸免息，「幫辛苦的孩子，給他機會就會翻轉一生」。

另台灣在國際化或與國際接軌速度均大大落後至嚴重不足，所以提出政府想辦法助大學生、研究生出國交換學生，學生出國磨練後，適應能力加強、能力拓展、膽識也加強了，「孩子站得起來將來的路就寬廣了」。

李佳芬說，年輕人站得起來國家才有希望，國家要努力投資教育，努力照顧所有弱勢族群，重新打造祥和社會。

她說，過去「大有為政府」觀念要改，政府的功能是要打造美好的環境，讓各行各業蓬勃發展，而不是居於領導地位，因為民間活力與力量更積極。

李佳芬台中會工業界僅代夫宣傳政見。（記者蘇孟娟攝）

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