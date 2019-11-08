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台中3屍案 少婦離婚後復合前男友 連同雙胞胎慘遭殺害

台中套房3屍命案，死者少婦和其雙胎胞兒子設籍彰化縣，恢復單身後跟也是彰化人的前男友復合，還搬到台中居住。（資料照）

台中套房3屍命案，死者少婦和其雙胎胞兒子設籍彰化縣，恢復單身後跟也是彰化人的前男友復合，還搬到台中居住。（資料照）

2019-11-08 13:51:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕發生於昨天（7日）深夜的台中少婦母子3屍命，少婦住台中但設籍彰化縣竹塘鄉。對於該命案，彰化縣政府社會處今天表示，少婦養育1歲雙胞胎兒子，每月領取7000元育兒津貼。縣府已派員關心家屬，後續將視案家需求，提供相關協助。

社會處指出，經社工員了解，陳姓少婦與2名男嬰均設籍彰化縣但共同居住在台中。之前，少婦與2名男嬰，沒有留下兒保或高風險通報紀錄，在彰化縣沒有被列入高風險家庭。全案目前由檢警偵查中，社會處後續會協助家屬處理後事。

初步了解，陳女的娘家經濟狀況不錯，陳女從小被收養，因養父早逝，由爺爺帶大，婚後雖沒有和娘家的人一起居住，但都有聯絡，跟娘家關係還算不錯。

陳女2011年嫁給南投縣原住民，搬到南投生活，婚後生下1子1女。2018年離婚，戶籍才再遷回竹塘娘家。陳女恢復單身後，又跟也是彰化人的前男友復合，並搬到台中居住；同年（2018年）12月，生下1對男雙胎胞。這對雙胞胎的生父究竟是誰？縣府社會處表示，目前沒有該部分的相關資料。

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