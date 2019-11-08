立冬進補有撇步 素食也能進補好過冬

立冬進補！台中慈濟醫院志工熬燉素補湯，為醫院同仁與志工暖身補氣。（記者歐素美攝）

2019-11-08 13:27:20

〔記者歐素美／台中報導〕立冬進補！今天是「立冬」，台中慈濟醫院由志工熬燉素補湯，為醫院同仁與志工暖身補氣，中醫部醫師陳櫂瑔指出，素食人士配合個人體質進補，也能健康過冬。但最近季節轉變，若感冒、咳嗽、喉嚨腫痛，最好暫緩進補，避免病情加重。

立冬進補是民間習俗，一般多以四物湯、八珍湯、十全大補湯為主。台中慈濟醫院素補湯並搭配青菜與大量新鮮蔬食，煉出甘甜鮮味。

中醫部醫師陳櫂瑔表示，現代選擇素食的人口越來越多，如何正確「補冬」？建議素食人士補湯中藥方可放入黨參、當歸、川芎，幫助補氣活血，加上木耳、黑豆等平補食材，增加口感。

一般來說，素食人士的蛋白質來源較不足，陳櫂瑔建議進補時可多攝取雞蛋、豆腐、毛豆、鷹嘴豆等富含蛋白質的食物，加強蛋白質補充；若是有長期便秘、口乾舌燥一類、容易上火體質者，則建議採用沙參、玉竹、麥門冬等甘涼藥膳取代傳統藥方。

陳櫂瑔提醒民眾許多補湯可能摻入米酒達到溫通血脈功效，如果飲用摻酒補湯後，一定要避免駕駛，維護自己與他人的安全。隨季節氣溫轉變，很多人感冒，發生咳嗽、喉嚨腫痛，最好暫緩進補，避免病情加重。

另外，正值生理期的女性也最好在月事過後再補，懷孕婦女若有需要進補的，務必先諮詢醫師意見。陳櫂瑔強調現代人其實營養充足，若「立冬進補」無節制，當心體質不合，反而適得其反。

台中慈濟醫院中醫部醫師陳櫂瑔指出，最近季節轉變，若感冒、咳嗽、喉嚨腫痛，最好暫緩進補，避免病情加重。（記者歐素美攝）

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