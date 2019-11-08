他清晨要上班才知車被偷 警方積極追查當天尋回

東勢分局長陳家銘（中）頒發禮券給偵查隊員何浩宇（右二）。（記者歐素美翻攝）

2019-11-08 14:30:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區張姓男子將小客車停在家門前，6日清晨6點準備上班，才發現汽車被竊，趕緊報警，東勢分局偵查隊隨即成立專案小組，調閱路口監視器追查，鎖定失竊小客車在大肚區出沒，守株待兔，當天下午即將準備上車的高嫌逮捕，但高嫌否認竊車，因人贓俱獲，警方仍依竊盜罪將他移送。

家住台中市新社區的張男，小客車停在住家前竟不翼而飛，6日清晨6點多要上班時發現，趕緊向福中派出所報案。

東勢分局偵查隊隨即成立專案小組積極偵辦，沿路調閱監視器畫面等資料分析，發現該失竊車輛在大肚區出沒，隨即前往追查，當天下午3點40分，員警何浩宇眼尖發現該車停在沙田路一家人力仲介公司前面，隨即埋伏守株待兔，隨後發現高嫌（24歲）從附近1家檳榔攤走出來，準備將車開走，立即上前將高嫌逮捕。

高嫌在警訊時否認偷竊，辯稱汽車是向不知名的朋友借的，因人贓俱獲，警方仍依竊盜罪將他移送。

東勢分局偵查隊短短幾小時內就宣布破案，分局長陳家銘獲知特別親頒發破案禮劵，勉勵同仁辛勞。

破案的警員何浩宇為警專35期刑事偵查科畢業，調來東勢分局服務才滿1個禮拜，平日工作認真，深受主管肯定。

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