光德國中舉行20年校慶 同時舉行校史室揭幕

光德國中舉行２０年校慶，同時舉行校門口電視牆的揭幕典禮（記者蘇金鳳攝）

2019-11-08 12:43:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日光德國中今天舉行20週年校慶，並同時舉行校史室的揭牌儀式，第一任校長蔡慧登特到場一同歡慶，現任校長賴朝榮表示，趁著學校還只有20歲，還是年輕時候趕緊將校史搜集整理，若等到百年後再收集，很多史料就遺失，屆時再搜集就較困難。

光德國中87年規劃成立，88年原本要成立招生，但因發生921大地震，延至89年創立，但應該88年就開始運作，今年光德國中已有20年歷史，學校今天舉行校慶活動，市議員吳瓊華、烏日區長陳嘉榮等特到場祝賀。

此外，學校今天還進行校史室的揭幕活動，第一任校長蔡慧治特地出席，現任校長賴朝榮表示，校史室前身是圖書館，而圖書館已搬到學校其他大樓，因此便修建為校史室，將學校的沿革、歷屆校長、家長會長及獲獎的紀錄全部放置在校史室。

賴朝榮表示，雖然光德國中只有20年的歷史，算是年輕的學校，但是校史要從年輕時開始搜集，否則等百年後，有些史料可能因未事先保存而遺失，屆時就難以搜集，因此他在3年前就有計畫，今天總算正式啟用。

此外，光德國中同時進行校門口大型電視牆的揭幕，由家長會所捐助。

光德國中表示，校慶大動有兩天，明天還有園遊會、大會舞表演及趣味龍舟競賽等。

光德國中八日舉行２０年校慶，同時舉行校史室揭幕（記者蘇金鳳攝）

光德國中舉行２０年校慶，同時舉行校史室揭幕（記者蘇金鳳攝）

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