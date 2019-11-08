母子死亡時間不同 台中3屍案朝他殺偵辦

陳女的家人（圖中、圖左）三度認屍，對大體特徵有諸多疑問與爭議。（記者楊政郡攝）

2019-11-08 12:31:00

〔記者張瑞楨、楊政郡／台中報導〕台中市中區光復路某住商混合大樓出租套房內，昨天發現詭異三屍案，警方調查至今，發現全案有三大疑點，其一是陳姓女死者的家屬，三度認屍都難以百分之百確認死者身分，其二是疑似死者陳女的男友，似乎知情而不報，警方已經找到此人，但尚未決定聲請羈押等強制處分，其三則是母子死亡時間不同，陳女顯然死亡早於雙胞胎兒子之前，警方發現時已經出現屍斑，但兩名雙胞胎屍斑卻頗少，居住的出租套房內亦有被刻意打掃清理過的痕跡，是否母子死亡後，幼兒被加工放在母親懷抱中？檢警仍調查中。

警方目前查出，死者是29歲陳姓婦人，她是單親媽媽，兩名1歲的雙胞胎兒子跟她的姓，同樣姓陳，案發第一時間，亦即昨天傍晚，警方很快找到疑似陳女的男友，此人是否知情不報？甚而涉入此案，檢警目前偵訊中。另外，警方找到陳女的家人，3度指認屍體時，卻不斷出現爭議，包括身上的戒指等附屬物、是否有外傷，或是遺體被搬運傷的痕跡，身上的胎記等，認屍的家人有不同看法，陳女遺體雖已腐化，但尚未達到難以辨識程度，家人仍難以百分之百確認身分，這部分須由檢警進一步依基因比對。

第三項疑點，則是警方將此案轉向他殺的癥結，依檢警調查研判，警方與消防局救護人員在昨天傍晚6時24分的第一時間，初步檢驗屍體時，見陳女的大體已有明顯屍斑，陳女身旁的兒子則屍斑不甚明顯，顯示母子死亡時間不同，另外，承租套房內有清理過的跡象，找不到陳女的證件，是否陳女先死亡之後，幼兒被人放在陳女身邊與懷抱中？仍須進一步調查，檢方今天上午相驗之後，決定解剖釐清死因。

這起離奇三屍案，是昨天傍晚6時許，鄰居聞到屍臭味報警才曝光，警方與救護員第一時間，驚見一名少婦（陳女）與一名幼兒，各自裹著棉被陳屍於套房內的床鋪上，警方封鎖現場進一步檢視，打開棉被後，又驚見婦人懷中抱著另一名幼兒（雙胞胎兒子），同樣已死亡多時，是一大兩小的三屍命案，現場無打鬥或門窗破壞跡象。

聞到屍體臭味的陳女鄰居，今天上午告訴檢警，她搬到此地1個月，房租每月1萬3500元，陳女的房間更大，應該貴一點，但她這1個多月來，雖曾見過陳女，但彼此沒有打招呼。

陳女的家人三度認屍，對遺體特徵有諸多疑問與爭議。（記者楊政郡攝）

母子三屍岸位於住商混和大樓上的出租套房。（記者張瑞楨攝）

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