霧峰傳出石虎被路殺 中市僅設告示牌及鼓勵農民少用鼠藥

市議員李天生質疑台中發生石虎路殺事件，市僅設告示牌及鼓勵農民少用鼠藥。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-08 12:39:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕苗栗石虎路殺事件頻傳，今年9月霧峰也傳出石虎被路殺，市議員李天生今天質詢指，台中市今年已發生2起石虎路殺事件，是十分嚴重的警訊，石虎是台中市的吉祥物，但目市府目前除了設置告示牌、鼓勵農民減少使用滅鼠藥外，沒有進一步具體防範措施，預期未來石虎路殺事件將會層出不窮，要求市府動起來。

農業局長蔡精強回應，市府已進行棲地調查並獎勵有善經營，希望石虎數量增加。

李天生指出，今年9月20日有民眾在霧峰象鼻路發現一隻遭到路殺的石虎，研判可能是棲地破壞，導致石虎外出發展地盤，不幸慘死馬路，這是霧峰第一起石虎路殺事件，而依農業局統計，近2年台中市被通報共發生5件石虎路殺案件，分別去年在新社2件、后里1件，今年東勢、霧峰各1件。

李天生說，石虎為保育類瀕臨危險動物，目前全台石虎族群數量約在468至669隻，分布在苗栗、台中、南投與彰化等四縣市淺山地區，現正面臨例如農藥毒害、非法獵捕、毒餌、流浪貓狗及路殺等威脅，迫切需要提供保護，否則將會步上雲豹消失的後塵。

且依農業局調查，中彰投地區石虎族群分布區域並以台中市為中心，雖數量並非最多，卻是石虎棲地遷移及交流的重要通道，台中市石虎的活動棲地，共計涵蓋9個行政區，分別是后里、新社、石岡、東勢、和平、豐原、北屯、太平及霧峰。

李天生批評，市府漠視石虎保育工作，目前除等待「保護石虎保育自治條例」通過外，就只有在后里、新社道路設置告示牌，提醒用路人降低車速，避免石虎遭到路殺，同時鼓勵農民減少使用滅鼠藥，其他完全沒有任何積極作為，專案報告中也隻字未提。他強調，事實上自治條例通過後，也只是擁有法源依據，規範公共工程開發，避免破壞石虎棲息環境，如果沒有重視推動，石虎路殺事件還是會繼續發生。

他認為，有關石虎保育工作，市府有很多事情可以做，例如爭取納入《友善石虎生態服務給付試辨方案》，籍由獎勵、補償等方式，號召農友投入友善耕作、巡守、通報、保育，有效保護石虎生存及繁衍；在各社區、學校舉辦活動，加強宣導，讓石虎保育觀念深入人心；在公共設施方面，公布石虎出沒熱點、施設路殺防治設施、道路友善生態設計，建立友善安全通道等。

至於民間方面，李天生舉例，苗栗三義熱心人士集資經營「石虎田」，生產「石虎米」，辦理「石虎小學坣」；南投埔里民眾籌組「南投友善石虎農作促進會」，推出「虎家族-友善農產品」臉書，大力推廣農產品，都值得借鏡學習。

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