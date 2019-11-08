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首頁　>　臺中市

中市夜不靜！這邊男警忙三屍案 那邊女警壓制傷人醉漢

二分局女警與同袍，壓制持刀傷人醉漢。（記者張瑞楨翻攝）

二分局女警與同袍，壓制持刀傷人醉漢。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-08 10:26:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區光復路出租套房，昨天晚間發現疑為母子的三屍命案，事隔數小時，距離案發的住商混和大樓僅約1公里的北區公園路，一家KTV旁，又在短短1小時內，發生兩起鬥毆傷人案，涉案人不但放鞭炮示威，兩起鬥毆案導致兩人受傷，第一起鬥毆中，33歲的黃姓男子手臂，被22歲簡姓男子持刀割傷，女警當場逮捕簡男，第二起鬥毆中，則有一女子被暴徒打得手臂骨折，惡徒還放炮助威，警方目前鎖定車牌號碼偵辦中。

這兩起鬥毆事件，中市警局二分局都派遣快打部隊壓制，但兩起鬥毆傷人案件是否相關，警方仍調查中，其中，第一起鬥毆案，發生於今天清晨3時許，簡姓男子喝得爛醉，與黃姓男子起衝突，於公園路一間KTV門外，持刀割傷黃姓男子手臂，簡男被一名男警與一名女警壓制，警方出動快打部隊，現場壓制簡男偵辦。

事隔不到1小時，清晨4時許，同一KTV又再度發生暴力事件，大門外又有數名開車的惡徒，毆打一對男女，女方被打得手部骨折，兩人送醫無大礙，惡徒還施放鞭炮助威，員警馳抵時已經一哄而散，警方目前仍調查中。

二分局女警（右上）與同袍，壓制持刀傷人醉漢。（記者張瑞楨翻攝）

二分局女警（右上）與同袍，壓制持刀傷人醉漢。（記者張瑞楨翻攝）

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