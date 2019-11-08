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今天是立冬 專家教您食衣住行「立冬」開運法

專家建議可利用立冬調整布置如沙發加紅、粉暖色靠墊助增運。（記者蘇孟娟攝）

專家建議可利用立冬調整布置如沙發加紅、粉暖色靠墊助增運。（記者蘇孟娟攝）

2019-11-08 09:33:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天是「立冬」，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，「冬」有「終」或是「凍」的意思，「立冬」節氣代表著冬天已經來臨，雖萬物活動趨向休止，若能養精蓄銳，能為來春生機勃發預作準備，即使在「立冬」也能把握祕訣開運。

楊登嵙指出，可從食、衣、住、行四方面進行「立冬」開運；食的開運大法，從食補著手，少食生冷食物，「立冬」這一天，有所謂的「補冬」，可以吃一些羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、四物雞等補充能量，有句諺語「立冬補冬，補嘴空」就是最好的比喻。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

衣的開運大法：天氣寒冷，五行喜火調候，火的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓自己心情也亮起來，開心起來，神采飛揚，好運氣就跟著來。

住的開運大法，楊登嵙說，可利用燈光開運，家要溫暖，家裡的燈光要採暖色系，用太陽光色調，而不是冷白色，有太陽光的暖色調也可以提升宅運，建議民眾利用立冬將家中老舊不明亮的燈具換掉。

另替沙發或椅子加上暖色調的坐墊及背墊，家裡的氣場馬上提升，運勢就跟著好。

他提醒民眾常在家中放有綠色小樹，但樹木本來是在戶外生長的，移到室內栽種，樹木會變成屬陰，須將其「轉陽」，可在樹上綁一些紅色、金色漂亮的彩帶或小飾品。器具損壞，不堪使用，應丟棄而不是堆積在家裡。

至於行也有開運大法，他建議，民眾立冬可多到戶外活動，曬曬太陽，吸收太陽的陽氣，對身體健康、對運氣，都有幫助。

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