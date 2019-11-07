12強》台日大戰太搶手 盧秀燕捨貴賓證改在市府看直播

中日大戰太搶手，盧秀燕捨貴賓證進球場，改在市府廣場看直播。（記者蘇孟娟攝）

2019-11-07 22:14:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕世界12強賽在台中洲際棒球場舉辦賽事，引起球迷矚目，不少人想直接進球場感受賽事臨場感，6日傳有人企圖持議員證件冒名進場被擋；因中日大戰倍受矚目，賽事票房早已秒殺，原本連續兩天進球場看球的台中市長盧秀燕，今日臨時決定改在市府前廣場看直播轉播，新聞局強調，因中日戰爆滿，盼把空間留給球迷。

世界12強賽B組賽事在台灣舉辦，吸引球迷關注，尤其中日大戰倍受矚目，票房早已秒殺，不少球迷想進場觀賽卻不得其門而入，台中市運動局特地今晚在市府前場推出轉播，號召球迷一起為中華隊加油。

不過，今日卻傳出有人在昨日的賽事企圖持台語市市議員貴賓證冒名進場，被工作人員擋下情況；此外，前兩場球賽，台中市府包括市長及不少局處首長均持貴賓證入場看球，球賽貴賓證發放又引關注。

中華棒協指出，並未發現有冒名入場情況；中華棒協祕書長林宗成指出，因為舉辦國際賽事常需合作城市協助安排包括交通維護等事宜，依國際慣例均會發給合作城市包括市府人員及市議員等貴賓證邀請進場觀賽，但證件上均有照片，限本人使用不能冒用，多年來工作人員均會根據進場原則檢視證件須與本人相符才會放行把關進出入員。

台中市長盧秀燕在中華隊與波多黎各、委內瑞拉兩場賽事均進場觀戰，今日中日大戰原訂要進場替中華隊加油，下午臨時通知改在市府前廣場前觀看轉播。

今晚市府前廣場前的直播湧入逾千人到場觀看替中華隊加油，盧秀燕約在晚間7點到場，因賽事已開打，她選擇坐在群眾最後方替中華隊加油，以免影響民眾觀賽情緒。

新聞局指出，本次賽事為由世界棒壘球總會（WBSC）主辦，依照國際慣例，大會均會安排主辦國和主辦城市重要代表貴賓席，但貴賓席位不售票，不會佔用到球迷的權利。

且5、6日兩天的賽事現場並未爆滿，市長才到現場替中華隊加油；考量中日大戰球迷熱情捧場一位難求，市長出席難免有隨扈、部份交管等，考量讓球迷出入更方便及把空間保留給球迷，且市府有自辦直播，決定更改行程，在府前廣場跟市民一起為中華隊加油。

中日大戰太搶手，台中市運動局在市府廣場前辦直播，吸引球迷到場加油。（記者蘇孟娟攝）

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