中市光復路驚傳「裹屍」 竟是一大兩小3屍命案

2019-11-07 21:12:29

〔記者楊政郡、張瑞楨／台中報導〕中市中區光復路某住商大樓套房晚間傳出「裹屍案」，第一時間傳的是母子一大一小，身上都裹住棉被，已明顯死亡出現屍斑，警方進入現場驚覺是一大兩小，婦人約29歲，兩小都還在襁褓中，年紀都在一歲左右，明顯都已死亡，目前警方仍在了解中，將報由檢察官相驗。

台中市中區一間公寓，今天（7日）晚間6時許驚傳疑似死亡案，死者房內傳出陣陣屍臭，鄰居聞到屍臭味而報警，消防人員通知房東開門，初步發現一名年輕女子跟一名嬰兒，各自裹著棉被陳屍於床鋪上，狀似睡眠，明顯死亡而通知轄區警察到場。

員警入內後打開棉被，赫然發現婦人懷抱中還有一嬰兒，同樣已明顯死亡，是一大兩小三屍命案，警方相當重視，將盡速通報檢方相驗屍體。

警方到場後，成年女子遺體已出現屍斑，身旁有具嬰兒遺體，裹在棉被內狀似睡眠中，另一具嬰屍則是在成年女子的懷內，在場員警為之鼻酸，直呼是3條人命。

大誠派出所所長劉松吉說，警方是接獲鄰居報案，聞到屍體臭味，警方向房東查詢，房東委託管理人到場開門，目前不敢任意評斷死因，已經著手調查中，並將報由檢方相驗。

依現場判斷，死者三人可能是母子或母女，但警方尚未確實釐清身分，至於死亡原因，警方相當謹慎，仍漏夜調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法